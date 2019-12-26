“無限制辯論”結束，《選舉法》沖突壹觸即發. December. 26, 2019 07:34. by 金志炫 jhk85@donga.com. 除自由韓國黨之外的“4+1”協議體（共同民主黨、正未來黨、正義黨、民主和平黨及代案新黨）最早將從26日開始試圖對《選舉法》修訂案進行表決。 根自由據韓國黨的要求，從23日開始的對《選舉法》的阻撓議事冗長演講戰術（無限制辯論），有16名朝野議員參加，進行了50小時10分鐘，25日晚12時與會期同時結束，從26日起開始共同民主黨要求的新臨時會議。根據國會法，業已進行無限制辯論的議案將在新會期第壹次全體會議上未經討論就進行表決，因此“4+1”協議體計劃當天召開全體會議，試圖處理《選舉法》。 但是，自由韓國黨提議的對副總理兼企劃財政部長官洪楠基的罷免建議案成為全體會議開會時間的主要變數。自由韓國黨12日追究強行處理預算案的責任，提出了罷免建議案，並於23日晚7時57分提交給了全體會議。罷免建議案如果在提議後的72小時內不進行表決，將被廢棄。據悉，共同民主黨為避免罷免建議案表決，正在討論72小時後的26日下午7時57分以後，在26日深夜或27日舉行全體會議的方案。 自由韓國黨計劃從27日開始，由黃教安代表等黨領導層前往首爾站等地，展開對國民宣傳，主張《選舉法》修改案的不當性。

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