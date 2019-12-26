現代建設在新加坡和越南承攬到8000億韓元規模的工程. December. 26, 2019 07:34. by 李새샘 iamsam@donga.com. 現代建設25日表示，在新加坡和越南接到了總規模達8000億韓元的工程訂單。 現代建設此次承攬的工程是新加坡陸上交通廳招標的4.343億美元(約5094億韓元)規模的北南高速公路N113、N115工區工程和越南民間房地產開發企業KDI招標的2.5億美元規模的“貝加城”綜合開發工程。 新加坡北南高速公路工程是在新加坡北部三巴旺地區一帶修建總長4.5公裏的高架橋及進出口燈的項目，計劃於2026年11月竣工。貝加城綜合開發工程是在越南中部度假城市芽莊地區建設地下1層至地上30層規模的高檔酒店及別墅園區的項目，預計於2022年6月竣工。 現代建設方面表示：“今年現代建設承攬的海外工程到目前為止共達40億美元規模。如果目前正在推進承攬的新加坡風骨體育中心建設工程(約2.2億美元規模)的合同能夠達成，那麽12月一個月時間僅在東南亞地區訂單總額就將達到1萬億韓元規模。”

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