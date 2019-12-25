韓日首腦“壹致同意通過對話解決問題”，要壹起鋪平“雙贏”之路. December. 25, 2019 07:26. . 文在寅總統和日本首相安倍晉三昨天在中國成都舉行首腦會談，就為改善壹直處於膠著狀態的兩國關系而努力達成了共識。這是兩位首腦自去年9月紐約聯合國大會之後時隔15個月再次會面。 當天的會談超過預定的30分鐘時間，持續了約50分鐘，文在寅希望日本取消對韓出口限制，安倍則希望日本通過出口當局之間的對話解決問題。青瓦臺發言人高旻廷表示，兩位首腦就強制征用受害者賠償判決確認了彼此的立場差異，但在“通過對話解決問題的必要性”上達成了共識。據悉，兩國首腦還就最近韓半島的嚴峻局勢交換了意見，並強調了韓日、韓美之間緊密合作和溝通的重要性。 起初，韓國和日本都沒有期待通過壹次首腦會談解決所有課題。盡管如此，兩位首腦之所以坐在壹起，可能是因為雙方都認為韓日關系的惡化對雙方都沒有幫助。文在寅總統在會談中表示：“韓國和日本是在歷史、文化上最近的鄰居，盡管暫時存在不舒服的事情，但雙方關系絕對不能漸行漸遠”，“希望兩國盡快達成智慧的兩國關系。”為此，他還表示：“兩國間坦誠的對話最為重要。”安倍首相也表示，“我們壹致認為，我們是鄰居，彼此間的關系非常重要”，強調通過對話解決問題。 韓日之間此前反復出現強對強對峙和矛盾，但在此次會談之前出現了壹些解凍跡象。日本20日對3個限制出口品種中的1個發出了放寬出口限制的柔和信息。此前，韓國暫緩了終止《韓日軍事情報保護協定》，撤回了向世界貿易組織對日本起訴，18日還在國會提出了有關強制征用解決方法的“文喜相方案”。 昨天，韓日首腦相對而坐，確認了對話的重要性，這是有意義的進展，但要走的路還很長。特別是關於韓日之間矛盾根源——強制征用判決的解決方法，不是壹下子就能解決的問題，因此需要耐心。兩國領導人也需要政治勇氣和說服的領導能力。兩位首腦不能再因為意識到國內的支持勢力而逆東亞國際局勢發展。為了東亞的發展與和平，韓日首腦現在應該尋找能夠實現“雙贏”的道路，開創未來。

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