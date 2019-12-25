“轉會多倫多”的柳賢振為健康檢查和確定合同細節將於25日出國. December. 25, 2019 07:27. by 李憲宰 uni@donga.com. 與多倫多藍鳥隊達成4年8000萬美元(約931億韓元)簽約合同的“韓國怪物”柳賢振(32歲)將於聖誕節的25日前往當地進行健康檢查。如果檢查結果沒有問題，將在合同上簽字，然後舉行入團儀式。他的身份將從自由簽約選手(FA)轉變為多倫多選手。 多倫多隊是美國職業棒球大聯盟中競爭最激烈的美國聯盟(AL)東部賽區所屬球隊。球迷簡稱為“AL東區”的該地除了與多倫多隊同屬傳統豪門紐約洋基隊、波士頓紅襪隊之外，還有崔誌萬所在的坦帕灣光芒隊，以及金賢洙的前所屬球隊巴爾的摩金鶯隊。 與同一賽區的球隊賽季中會展開19次的對決。特別是與洋基隊的日本投手田中將大的韓日頂尖選手對決，是吸引兩國球迷關註的“大型比賽Big Event”。柳賢振今年的成績是14勝5負、平均責任失分2.32，田中將大是11勝9負、平均責任失分4.45。 預計他將與東山高中後輩崔誌萬展開“投打對決”。崔誌萬今年在坦帕灣隊中成為了主力，但是兩位選手還沒有在賽場上見過面。柳賢振還要面對此次冬歇期剛加盟坦帕灣隊的日本巨炮選手筒香嘉智。 更經常見到的將是韓國職業棒球大聯盟的大哥秋信守(德克薩斯騎警隊)。多倫多隊明年將與美國聯盟西部賽區所屬的德克薩斯隊進行7次對決。此前柳賢振面對秋信守沒有被安打，取得了1個四壞球上壘、1個脫三振的成績。 預計柳賢振還將與同時進行投打(二刀流)的日本選手大谷翔平(LA天使隊)相遇。下賽季多倫多隊將與AL西部賽區洛杉磯天使隊交手6次。如果大谷以投手身份首發出場，將進行首發對決，而如果大谷作為擊球手出場，則將展開投打對決。 另外，柳賢振與明年進軍美國職棒大聯盟的金廣鉉(聖路易斯紅雀隊)的對決與否也備受關註。在KBO聯賽時期，兩位選手從未交鋒過。聖路易斯隊屬於國家聯盟中部賽區，因此將在國際聯盟與多倫多隊相遇。兩隊將分別於6月2日、3日和8月19日、20日(以上均為韓國時間)進行兩連戰(共4場比賽)。 下賽季很有可能作為多倫多隊的1號首發投手出場的柳賢振屆時將與捕手丹尼•詹森合作。今年成為多倫多隊主力捕手的詹森雖然擊球能力較弱(擊球率0.207、13個本壘打、43打點)，但被評為具備出色防守能力的捕手。

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