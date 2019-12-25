“K-POP是示威幕後推手之一”，荒唐的智利政府報告. December. 25, 2019 07:27. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 智利政府將K-POP視為10月初因“提高地鐵票價50韓元”而觸發，持續兩個月的反政府示威的幕後推手之一，從而引發了爭議。 智利《拉泰爾塞拉報》21日(當地時間)報道了智利內務部起草並提交給檢察機關的112頁的《示威因素分析報告》內容。該報告書分析了從以聖地亞哥地鐵費用上調為開端，示威激化的10月18日開始到上個月21日為止，一個月的時間裏在社交網絡服務(SNS)等上500萬名用戶寫的與示威有關的6000萬條留言的大數據。這份報告說，31%的用戶和19.3%的留言來自智利外部，暗示有外部勢力介入。 該報告書指出，將SNS上提及智利示威的主要集團劃分為5個，其中K-POP粉絲集團位居第三。意思是說，年輕網民在示威初期通過400萬次以上的轉發數煽動了示威的參與。 對於政府的這種分析，市民們往SNS上傳諷刺文章，進行了嘲弄。一位網民上傳了戴著口罩的K-POP偶像歌手的照片，並寫道“使智利社會陷入混亂的主犯在機場的獨家照片。遮臉可能會有危險，要小心”。K-POP粉絲們為了反駁政府的報告書，計劃27日在聖地亞哥舉行名為“智利K-POP粉絲大規模遊行”的活動。 《拉泰爾塞拉報》分析說，雖然K-POP本身沒有包含任何政治信息，但其中蘊含的價值觀有可能對粉絲產生了影響。智利聖地亞哥大學研究員康斯坦薩•霍爾凱拉表示：“K-POP歌詞反映的試圖改善狀況的意誌、前進的努力、勤勉誠實等東方價值觀對K-POP粉絲也產生了影響，他們開始關註政治。”

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