給手機遊戲市場帶來暖風的天堂. December. 25, 2019 07:27. by 金在亨 monami@donga.com. 一度陷入低迷的韓國手機遊戲市場刮起了一股“天堂”號暖風。 在NC的新作《天堂2M》和前作《天堂M》大賣的情況下，“天堂2之父”、NatGames公司代表朴容炫的新作《V4》(發行公司納克森)也在應用軟件市場名列前茅。國內“大哥”遊戲公司納克森(NEXON)卷入出售事件，再加上世界衛生組織(WHO)登載遊戲疾病代碼等不利因素，一度氣氛低迷的國內遊戲界終於迎來了轉機。 NCsoft首席執行官(CEO)金澤辰親自負責開發過程的大型多人在線角色扮演遊戲(MMORPG)《天堂2M》在應用軟件市場“谷歌Play”的遊戲部門最高銷售額排名中位居第一位(24日基準)。這是上市前預約者創下國內最多記錄738萬次的今年最大期待作品。實際服務開始後的反應也非常熱烈，因此有評價稱，這款遊戲把最近幾年陷入熱門作品空缺的國內遊戲業界的苦惱一掃而空。 值得註意的是，將谷歌商店最高銷售額第一位的位置讓給《天堂2M》的遊戲也是NC旗下的《天堂M》。該遊戲自2017年6月上市以來，在892天的時間裏一直占據第一的位置，但此次將接力棒交給“弟弟”後，作為二號人物盤踞在榜單上。接著，朴代表的V4排在第3位，與天堂有直接或間接關聯的國產遊戲橫掃了App市場的前幾名。 最近，金澤辰CEO為了成功推出《天堂2M》並對此進行補償，向全體員工發放了300萬韓元的巨額獎金。業內人士表示：“這是對延續天堂不敗神話的自我慶祝性獎金。因為中國產遊戲的物量攻勢等各種不利因素，一度陷入失敗主義的韓國遊戲市場迎來了久違的活力。”

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