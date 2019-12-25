文在寅在中國提議“東北亞鐵路共同體”，美國要求“應遵守對朝制裁”. December. 25, 2019 07:28. by 成都=文炳基記者、華盛頓=常駐記者金正安 weappon@donga.com,jkim@donga.com. 文在寅總統24日表示：“如果以東北亞鐵路共同體為開端，實現能源共同體、經濟共同體和和平與安全體制，企業的商機將會更多。”繼前壹天在韓中首腦會談上討論中俄提出的緩和對朝制裁決議草案後，文在寅再次強調了連接因對朝制裁受阻的韓朝鐵路和公路的必要性。但是，美國表示“對朝制裁立場沒有改變”，斷然拒絕對朝制裁緩和的論調，人們對韓美合作的擔憂正在加大。 文在寅總統當天在中國成都舉行的韓中日商務峰會上表示：“中國的壹帶壹路、日本的印度太平洋構想、韓國的新北方和新南方政策旨在連接大陸和海洋、心與心，幫助所有人實現和平與繁榮。”文在寅還說：“期待整個亞洲都能實現和平經濟。”他邀請韓國、朝鮮、美國、中國、日本、俄羅斯、蒙古國共同參與東北亞鐵路共同體構想，並再次強調連接韓朝鐵路和公路的必要性。文在寅總統前壹天在與中國總理李克強舉行會談時，曾要求中國支持包括連接韓朝鐵路、公路的東北亞鐵路共同體構想。 相反，美國和日本則明確表示反對放寬對朝制裁論。美國國務院發言人就在韓中首腦會談上討論的緩和對朝制裁表明美國立場稱：“所有聯合國會員國都有義務遵守安理會決議的對朝制裁，我們（美國）要求所有會員國繼續這樣做。”日本首相安倍晉三當天也在韓中日首腦會談共同媒體發表中強調，“完全履行（旨在實現朝鮮完全無核化的）安理會決議，維持朝美對話進程勢頭，這是日中韓的共同立場”，強調維持對朝制裁。

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