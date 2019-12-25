普京親自乘坐連接俄羅斯和克裏米亞半島的列車，烏克蘭抗議“侵犯主權”. December. 25, 2019 07:28. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 連接2014年被俄羅斯占領的烏克蘭克裏米亞半島與俄本土的、長19公裏的“刻赤鐵橋”23日正式開通。據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，此舉遭到烏克蘭和歐盟的強烈反對，認為這是“侵犯主權”“企圖吞並整個烏克蘭”，雙方圍繞克裏米亞半島的矛盾正在升級。 俄羅斯總統普京當天出席了鐵橋通車儀式。他還親自坐上列車駕駛室，行駛在鐵橋上，視察了這壹帶。他滿懷期待地說：“每年1400萬名遊客和1300萬噸物流將往返於俄羅斯和克裏米亞半島之間”，“這對俄羅斯整體經濟也將產生相當積極的影響。” 普京政權在克裏米亞半島合並後不久就表示，“將積極促進俄羅斯和克裏米亞半島的人力和物資的移動”，壹直在推進修建這座目前歐洲最長的鐵橋。普京政權去年5月率先完成了連接本土和克裏米亞半島的汽車橋“刻赤大橋”。當時，普京總統也親自駕駛卡車跨越了刻赤大橋。 普京當天視察的情景向俄羅斯全國進行了現場直播。開通儀式之後，莫斯科、聖彼得堡等主要城市也開始運行直接開往克裏米亞半島的列車。分析認為，所有這些行動的背後都隱藏著俄羅斯為顯示對克裏米亞半島的有效控制的政治意圖。 隨著刻赤大橋和刻赤鐵橋的相繼建成，烏克蘭從與黑海相連的南部進入地中海將遇到相當大的困難。去年底，俄羅斯海軍艦艇還在刻赤大橋附近截獲壹艘烏克蘭艦艇，導致兩國關系極度緊張。當天烏克蘭政府反駁稱：“克裏米亞半島只是暫時被俄羅斯占領了”，“克裏米亞半島的國境仍然由我國政府在管理。”歐盟發言人彼得·斯塔諾也批評說：“通過刻赤鐵橋駛向烏克蘭港口的船舶的自由通行受到了限制。” 此前的9日，普京與烏克蘭總統澤連斯基就烏克蘭政府軍與親俄反政府武裝持續戰鬥的東部頓巴斯地區的全面停火達成協議。但是，有分析認為，隨著當天刻赤鐵橋的開通，兩國間時隔5年似乎再次出現的解凍氣氛也不可避免地惡化。 連接俄羅斯和克裏米亞半島的鐵路是過去納粹德國領導人希特勒的夙願。第二次世界大戰期間，希特勒為了征服原蘇聯並掌握南部油田，推進了建立刻赤鐵橋的計劃。德軍在修建這座橋時約完成30%工程時，蘇軍發動了進攻，德國人為了阻止蘇軍的入侵而將其炸毀。

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