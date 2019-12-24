孫興慜再次被紅牌罰下，“犯規王”臭名昭著. December. 24, 2019 07:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 下半場第15分鐘。 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊主場0比2完敗給切爾西隊。首發出場的熱刺前鋒孫興慜(27歲)在爭奪球權的過程中，遭到切爾西隊後衛安東尼奧•呂迪格(26歲)的身體沖撞被掀翻在地。之後孫興慜做出了不必要的動作。在背靠在球場上的情況下，孫興慜伸腿踢到了呂迪格的胸部。呂迪格隨即痛苦地倒在球場上。 經過錄像判讀(VAR)的主裁判向孫興慜出示紅牌，並命令其退場。也就是說，將孫興慜的動作視為故意報復行為。孫興慜用雙手捂住臉，跪在球場上，擺出了“冤枉”的姿態，但主裁判並沒有推翻這一判決。 去年聖誕節前夕，孫興慜在12月24日舉行的與埃弗頓隊的比賽中(托特納姆熱刺隊6比2勝)攻入2球並助攻1次，被稱為“Sonta Clause(孫興慜+聖誕老人)”，而今年他將迎來最糟糕的聖誕節。 孫興慜被罰下場的托特納姆熱刺隊23日在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2019~2020賽季第18輪主場比賽中以0比2負於直接競爭隊對手切爾西隊，排名從第5位降至第7位。英足總會對暴力行為處以停賽3場的處罰。如果FA最終將孫興慜的行為定性為暴力行為，孫興慜將無法參加與布萊頓(26日)、諾維奇(29日)、南安普敦(明年1月2日)的英超比賽。 孫興慜僅在今年就3次得到紅牌被罰下場。在5月(2018~2019賽季)與伯恩茅斯的比賽中，孫興慜因粗暴推倒對方球員而被紅牌罰下，從而缺席了3場英超比賽。本賽季，他在上月與埃弗頓隊的比賽中，利用後場鏟球將埃弗頓隊的安德烈•戈麥斯鏟倒。摔倒的戈麥斯與另一名熱刺球員相撞，腳踝骨折，傷勢嚴重。當時輿論普遍認為孫興慜的鏟球不是直接導致戈麥斯受傷的原因，退場是過分的措施，熱刺隊的上訴被接受，因此取消了停賽的處罰。KBS解說員韓俊熙預測說：“在與切爾西的比賽中，作為退場直接原因的伸腿動作是非常惡劣的行為，因此即使此次托特納姆熱刺隊再提出上訴，預計判罰也很難被撤銷。” 據體育統計企業opta透露，孫興慜自2010年李•卡特莫爾之後，時隔9年在英超賽場1年內3次被罰下場。英國當地媒體的反應也很負面。英國媒體《足球倫敦》賽後給他打了全場最低評分1分，稱“孫興慜因愚蠢的行為被紅牌罰下”。賽後孫興慜低著頭離開了共同采訪區。不過熱刺主帥何塞•穆裏尼奧對紅牌罰下表示了不滿。他說：“對於嚴重侵犯孫興慜的呂迪格，沒有給出犯規判罰，只是讓孫興慜退場。這是一個糟糕的判罰。”他說，“呂迪格應該是肋骨骨折。希望他盡快恢復。” 另外，當天托特納姆熱刺隊的球迷對呂迪格進行了種族歧視行為，引起了非議。呂迪格在推特上留言說，“在足球場上再次目睹種族歧視行為，我感到很難過。”據英國媒體報道，一些熱刺球迷對呂迪格發出了“猴子”的聲音，並惡語相加。托特納姆熱刺俱樂部通過官方聲明表示：“我們對種族歧視行為零容忍，正在進行徹底的調查。我們會找到相關球迷，采取包括禁止入場觀賽在內的強力措施。”

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