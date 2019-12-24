稻草人士兵. December. 24, 2019 07:32. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 丙子胡亂爆發的那壹年格外寒冷。寒冷天氣可能也困擾著生活在野戰中的清軍將士，但從戰術角度講，對清軍來說，這無疑是壹大幸運。鴨綠江、清川江等江是主防禦線，但每條江都凍得結結實實，清軍騎兵很容易渡江南下。由於清軍的推進速度比預想的要快，朝鮮的防禦戰略變得壹團糟。清軍先遣隊突然前進，切斷了從都城到江華的路口，仁祖和朝廷大臣們不得不進入南漢山城。 清軍不善水戰。朝鮮的構想是在江華利用海上和水路控制全國的軍隊，進行系統的防禦戰。但由於南漢山城是未座孤城，雖然可以利用聯絡兵進行壹些通信，但無法進行系統的防禦戰。再加上八道勤王軍的目標是拯救南漢山城，行軍路線被清軍識破。清軍本來就擁有豐富的機動能力和實戰經驗。其中，雖然也有朝鮮軍隊很好地戰鬥並取得勝利的戰鬥，但勝利也只屬於免於全軍覆沒，並沒有打開進入南漢山城的通道。 南漢山城發生了意想不到的問題。被孤立在山城的官員們提出了各自守城的想法。其中之壹就是制造稻草人，讓他們站在城墻上，讓士兵們休息。文官們提出這壹建議，但武官們沒有執行。生氣的文官們還親自上城墻，責問指揮員，並向仁祖傾訴。最終仁祖也出面，把武將叫來詢問：“為什麽不做稻草人？”武將答道：“光做稻草人能幹什麽？要給它們穿上軍裝，還要讓它們拿起武器。連士兵都沒有衣服，給稻草人穿什麽呢？” 最近是專家受難時代。專家被忽視的社會不是平等、常識相通的社會，只是無知支配的社會。選拔真正的專家、保護專業性領域的社會，是實現最多多數最大幸福的最佳方法。

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