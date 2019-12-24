英國皇家芭蕾舞學校：“為尋找主人公‘比利’專程來到韓國”. December. 24, 2019 07:32. by 金基潤記者 pep@donga.com. “韓國舞蹈演員訓練得很好，從眼神中可以感受到強烈的熱情。現在做得好或做不好並不很重要。我來韓國是看他們所擁有的才能和可能性。”(英國皇家芭蕾舞學校校長克裏斯托夫•帕烏尼) 18日下午，在首爾中區藝苑學校舉行的芭蕾舞選秀現場。90名小舞蹈演員(11至17周歲)按年齡分組入場。坐在他們面前的評委是校長帕烏尼和薩米拉•薩伊迪教授(皇家芭蕾舞學校Intensive項目代表)。帕烏尼校長叮囑說：“觀察某人時，面部表情本來就比較僵硬。學生們千萬不要膽怯，要自然地跳舞。” 但是，盡管有他的叮囑，但能有多少舞蹈演員不會緊張呢？“心臟太緊張了”“啊，怎麽辦...”一直掩飾不住緊張感的舞蹈演員們在芭蕾舞班形式的面試中開始模仿示範編舞家的動作。小失誤接連出現，一些人還自責地俯視地面。 但是緊張也是暫時的。鋼琴伴奏開始後，他們的眼神和動作逐漸恢復了平靜。“失誤也沒關系，把動作延續下去(做完)吧。大家都表現不錯”，得益於評委的鼓勵，小舞蹈演員以“再給我一次機會表現一下”的熱情找回了自己的實力。評委們的表情也變得明朗起來。 這是英國皇家芭蕾舞學校今年首次來韓國進行面試。皇家芭蕾舞學校是電影《舞動人生》的主人公“比利”曾經盼望後來變成天鵝後展翅高飛的地方。最近，韓國舞蹈演員在世界各地嶄露頭角，此前只在香港、新加坡、日本進行的海選也在韓國舉行。 帕烏尼校長表示：“韓國出身的金基敏、朴世恩、姜孝貞、崔英奎等現役舞蹈演員，以及現在就讀本校的朴荷娜、畢業後加入皇家芭蕾舞團的全俊赫等才能出眾的舞蹈演員真不少。我想減輕學生們為參加選秀而直接來到英國的辛苦，親眼看看有潛力的選手後再做出判斷。” 這次海選沒有事先就確定的選拔人員。薩米拉教授說：“芭蕾是一項痛苦的運動。 只要有吃苦耐勞的精神姿態，有身體上的可能性和發展潛力，不管多少人都會給他們機會。” 明年1月中旬公布合格的學生名單。他們將於3月在倫敦參加與23個國家的學生進行較量的最終面試。如果最終被選中，將成為皇家芭蕾舞學校的一員。薩米拉教授說，“入學後，由於受傷而放棄芭蕾或不喜歡芭蕾而選擇學業的學生也很多。舞蹈固然重要，但作為教育機構，要盡義務為學生們的多樣化未來提供支援。” 在16日至18日進行的為期3天的芭蕾舞培訓和面試結束後，校長帕烏尼和教授薩米拉異口同聲地表示：“為了看到實力出眾的韓國舞蹈演員，想每年都來首爾。”

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