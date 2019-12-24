現代石油銀行向緬甸偏僻村莊捐贈6000個“烹飪火爐”. December. 24, 2019 07:32. by 許桐準 hungry@donga.com. 現代石油銀行的1%分享財團23日表示，與氣候變化中心一起向緬甸曼德勒州偏僻村莊普及(供應)了6000臺“烹飪火爐(Cook Stove)”(照片)。與傳統爐竈相比，移動式竈門烹飪火爐可少使用40%以上的柴火，減少烹飪時間。 財團方面表示：“訪問普及烹飪火爐的田因康涅村(音)的職員們制作排骨湯招待居民，還贈送了手鏡和書簽等印有韓國傳統圖案的紀念品。” 財團計劃通過此次項目獲得緬甸政府承認的溫室氣體減排效果，獲得碳排放權，並將相關銷售收入重新投入到旨在造福當地居民的項目上。 1%分享財團是以現代石油銀行職員工資的一部分為財源成立的。財團不僅在國內，還在越南和尼泊爾建立了學校和圖書館等，在海外也開展了活躍的社會貢獻事業。

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