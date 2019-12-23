現代所有男高音中最“偉大的聲音”. December. 23, 2019 07:29. by 柳允種=文化專門記者 gustav@donga.com. 羅恩•霍華德導演的紀錄片《帕瓦羅蒂》的電影原聲帶(Soundtrack)的一半左右是賈科莫•普契尼(1858~1924年)的歌劇詠嘆調。 已故男高音歌唱家魯契亞諾•帕瓦羅蒂(1935~2007年)是普契尼歌劇的卓越詮釋者，但他沒有想到，通過視頻重新演繹的他的人生會讓人想起普契尼的人生。兩人個頭都很高，都很親切。憂愁和時尚感十足的普契尼和肥胖的身材張開雙臂，天真地笑著的帕瓦羅蒂看起來有很大的不同。然而，兩人都是在一個滿是女性的大家庭裏度過一段艱難的童年時間後，成為吸引世人的聲樂藝術大師的。 從對女性的愛中尋求生活和藝術的刺激這一點也很相似。人們只知道帕瓦羅蒂有一位歌劇明星出身共同生活的妻子，以及秘書出身的第二任妻子。如果不顧劇透說出來的話，就會出現維持多年關系的第三者。“秘書”其實也不是秘書。 電影忠實於傳統紀錄片的精髓。沒有意外性。取而代之的是，這位有趣的藝術家的人生本身就給觀眾增加了陷入畫面的樂趣。從英國的戴安娜王妃，到“同僚”普拉西多•多明戈和何塞•卡雷拉斯，以及從小就對他的訪華消息興奮不已的鋼琴家郎朗，無數名人用資料畫面和證詞來點綴銀幕。 自上世紀90年代以來，他遠離歌劇舞臺，與搖滾樂隊U2的波諾等大眾音樂家同臺演出，引來了眾多資深歌迷和評論家的嚴厲批評。盡管在其晚年他為慈善事業做出了貢獻。導演充分表達了帕瓦羅蒂身邊人的立場。 與戴安娜王妃等名流的交流以及他的晚年新歡妮可麗塔的關心事，這些引領他走向了新世界。 電影沒有展現的事實應該是這樣的吧。帕瓦羅蒂的選擇看起裏是聰明的。隨著“當時的帕瓦羅蒂”無法超越“過去的帕瓦羅蒂”的事實越來越明顯，他擴大了活動的範圍。幾乎到最後，他的聲音還保持著陽光般溫暖燦爛的色彩。但是其控制聲音的力量衰退，特別是呼吸變短，伴奏者和同僚聲樂家們必須配合節奏的事情從1990年第一次的三大男高音演唱會開始就非常明顯。 在現代出現的所有男高音中，帕瓦羅蒂最偉大的“樂器”，他的發聲器官，都可以引以為豪。鼎盛時期，演奏樂器的手藝也是令人驚嘆的對象。曾是“競爭者”的多明戈在影片中作證說：“帕瓦羅蒂只要張開嘴，所有的聲音都可以發出。”但管理這種樂器的手藝，帕瓦羅蒂比多明戈要差。 女高音演唱家米瑞拉•弗萊妮從小就是他的朋友，也是歌劇舞臺上的好朋友，但她卻一句話也沒有說，這一點令人驚訝。強調孫女的出生與“舊家庭”和“新家庭”的和解，但不涉及帕瓦羅蒂去世後圍繞遺產分配的沖突。難道是因為問題消除了，這部影片才問世？ 1977年，我錄下了他第一次來韓實況廣播，回憶起當年冬天一直聽磁帶知道卡機為止的情景，我去看了電影。分手的妻子阿杜阿在片尾回憶說：“他比一般人高一籌。他做得很好，尤其是作為一位偉大的歌手。”瀏覽這樣的生活這件事很幸福。在一起的音樂，因為是“買一送一”，真的太美了。12歲以下禁止觀看。該片將於2020年1月1日上映。

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