中國如果不能把朝鮮拉到談判桌前，將成為破壞東北亞和平的共犯. December. 23, 2019 07:29. . 文在寅總統今天訪問中國北京，與習近平國家主席進行首腦會談。明天在成都出席韓中日首腦會談之前，他將會見習主席，集中討論如何消除因朝鮮挑釁威脅而加劇的韓半島緊張局勢的方案。朝鮮昨天也公開了舉行勞動黨中央軍事委員會擴大會議的事實，為轉變“新道路”而開始走程序。 現在韓中兩國面臨著阻止朝鮮挑釁、恢復對話、實現東北亞安定的重大課題。朝鮮將在今明兩天召開黨中央委員會全體會議，將就對美國的挑釁即“聖誕禮物”作出決定。只是最近朝鮮減少了好戰的言辭，在最後關頭保持平心靜氣。雖然朝鮮最終無視美國副國務卿史蒂芬·比根的接觸提議，令他空手返美，但朝鮮的想法是先探探美國的動向，再看中國的眼色行事。 美國對朝鮮的高強度挑釁保持警惕，並在細致地檢查多種應對手段。雖然不會立即采取軍事選擇等超強硬措施，但也不排除這種可能性。參謀長聯席會議主席馬克·米利警告稱：“我們對（朝鮮的）任何事情都做好了準備。”美國計劃，首先通過國際社會加強對朝鮮的制裁，以勒緊對朝鮮的遏制。美國總統特朗普20日致電習主席討論朝鮮問題，也是因為這個原因。 如果朝鮮無核化談判觸礁，韓國將成為失去最多的國家，但中國也不會有太大的不同。中國是朝鮮堅實的後盾，有時作為冷酷的鄰國是唯壹能對朝鮮發揮影響力的國家。但是中國對於脫韁野馬的朝鮮無可奈何的行為放任不管。習近平主席在與特朗普的通話中只強調了“政治解決”。雖然根據聯合國制裁，遣返朝鮮海外勞動者的時限昨天已經結束，但是在中朝邊境地區卻沒有看到朝鮮勞工的回歸隊伍。因此，朝鮮才會氣焰囂張，提高了懸崖挑釁的水平。 中國的力量在於非正式外交。中國雖然否認自身對朝鮮的影響力，但在過去的朝核問題六方會談和前年韓半島危機局面下，中國通過高強度的水下施壓和共同參與制裁，將朝鮮拉到了談判桌前。中國現在也不能再包庇企圖破壞東北亞穩定與和平的朝鮮。應該讓朝鮮真正明白制裁和壓迫的可怕，並警告朝鮮挑釁就是自取滅亡。如果放任挑釁，中國也無法擺脫共犯的責任。

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