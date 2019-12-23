《專欄》開辟道路. December. 23, 2019 07:29. . “到現在為止，我經歷了很多障礙，無數次對自己重復著同樣的話。我能做到嗎？是的，我能做到。” ——米歇爾·奧巴馬《成為》（Becoming） 人生的表面和地球的表面非常相似。森林和沙漠代表了社會的特權階層和弱勢群體。大海和河流是物質上的富饒和貧困，連綠茵茵的大地和雜草都不允許的鵝卵石地似乎看到了機會的不均衡。沙漠想變成森林，卻因缺乏氣候的幫助而受挫，河流想像大海所享受的好事，卻無法靠近。鵝卵石地對沃土的富饒感到憤慨而又無奈。分裂會成為不可避免的對抗。法律所壓制的歧視和不公正並不十分吵鬧。只是能感覺到它們在流淌。 那是某個夏天。和女兒壹起走在普林斯頓大學校園裏，女兒指著壹棟樓說。“媽媽，米歇爾·奧巴馬在整個大學期間，很長時間都待在那裏。”（當時）那裏是黑人學習和其他有色族裔的社交俱樂部所在的樓。與其它建築物相比，其外觀顯得樸素。在那裏，米歇爾遭遇了雖然不那麽囂張、但又與流動著的堅韌的社會固定觀念。而且每次站在社會上升的機會面前，她都會無數次問自己。“我能行嗎？是的，我能做到。” 與森林不同，沙漠有著不被剪裁的堅韌。河流有流向大海的希望。鵝卵石地也不是沒有夢想。每當遇到巨大的挖掘機時，隱藏的礦物也許會大量湧出。自然界有氣候，人則會有機遇。氣候具有把沙漠變成沃土的影響力，機遇可以給人帶來上升和變化的力量。只是在機會不均衡面前，不能因恐懼而提前放棄。

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