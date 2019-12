在釜山響起的“僵屍!僵屍!”,3分18秒就結束戰鬥TKO對手. December. 23, 2019 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. “I want Volkanovski(我想挑戰沃爾卡諾夫斯基)!” UFC是否會接受“韓國僵屍”鄭贊成(32歲•羽量級世界排名第6位)的邀請? 21日,鄭贊成在釜山社稷體育館舉行的“UFC Fight Night釜山大賽”(UFC釜山)主要比賽上,面對輕量級冠軍出身的“活著的傳說”弗蘭基•埃德加(38歲•美國•第4位),在第一回合僅耗時3分18秒就以TKO(技術性擊倒)的方式戰勝對手,成為韓國格鬥歷史上擁有挑戰“大權”身份的第一人。 鄭贊成原計劃與布萊恩•奧爾特加(美國•第2位)對決,但隨著奧爾特加受傷,對手變成了埃德加。正在美國訓練的鄭贊成在與埃德加風格相似的摔跤選手出身的選手進行測試後,認為兩人之間的對決是“命運之戰”,所以接受了對決。 賽前外界普遍預測,本場比賽將在五輪過後未分出勝負的情況下由裁判來進行判罰。因為僅在UFC就取得17勝的百戰老將埃德加是那種以不停的進攻來削弱對手力量的類型,而鄭贊成也會隨之應變,慎重地控制比賽節奏。 與預想的不同,鄭贊成在30秒內用右手上勾拳和左右拳連續擊打將埃德加擊倒,提高了KO的可能性。對此,埃德加的抗打程度也很厲害。摔倒後,他被騎上自己的鄭贊成攻擊了兩分多鐘,但他堅持了下來,並最終站了起來。但是也就到這個地步了。之後遭受鄭贊成的相同進攻(右手上勾拳和左右拳連續擊打)的埃德加,直到裁判制止鄭贊成為止,也沒能站起來。比賽預定為5分×5輪共25分鐘,最後3分18秒就早早地結束戰鬥。取得速勝的鄭贊成贏得了“本場最佳表演(Performance of the Night)”5萬美元(約5830萬韓元)的獎金。這場比賽後,埃德加本想將級別降低最輕量級,但在個人最後一場羽量級(次輕量級)比賽中,他以職業生涯第二次TKO失利苦澀收場。 因為過早結束比賽,觀眾大喊鄭贊成的綽號“僵屍”的機會很少,賽後觀眾們口中邊大聲高喊僵屍邊離開體育館。鄭贊成說:“之前比賽(7月與海納圖•摩卡努戰TKO獲勝)時,很多人說我運氣很好,但這次證明了我並不僅靠運氣。”而且他還向最近獲得次羽量級冠軍的亞歷山大•沃爾卡諾夫斯基(31歲•澳大利亞)發出挑戰,盡情地表達出了去年11月慘痛的KO敗(與耶爾•羅德裏格斯戰)後一直被壓制的對冠軍的強烈欲望。面對摩卡努,鄭贊成在58秒內就取得了TKO勝,最近氣勢如虹的他在賽後表示,“眼窩骨折手術的副作用還在,可能還要再做手術。明年5、6月份應該可以戰鬥了。” 好不容易得到觀眾支持的“韓國鬥士”們表現不錯。崔勝宇(次輕量級)、朴俊勇(中量級)取得了UFC出道以來的首場勝利,UFC出道後進行第2場比賽的鄭多雲(輕重量級)也在比賽開始僅1分3秒之後就以KO勝的方式戰勝了對手。姜京浩(最輕量級,以上音譯)也在旗鼓相當的對決之後取得了勝利。

한국어