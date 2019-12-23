金正恩擴建洲際彈道導彈工廠、改編軍隊組織. December. 23, 2019 07:30. by 申娜莉記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 journari@donga.com,lightee@donga.com. 據朝鮮中央通訊社22日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩21日召開黨中央軍事委員會會議，就軍事組織的重組和自衛國防力量問題進行了討論。 美國媒體還公開了朝鮮在平安南道平城為設立遠程洲際彈道導彈發射臺而建立構造物的衛星照片。朝鮮以“聖誕禮物”向美國發出挑釁威脅的日期越來越近，朝鮮的軍事動向接連被捕捉到，使得韓半島周邊更加緊張。 朝鮮中央通訊社當天報道稱，在由金正恩主持的黨中央軍事委員會第七屆第三次擴大會議上表示：“討論了旨在為國家防衛事業全面帶來決定性改善的重要問題和旨在繼續加速發展自衛國防力量的核心問題。”報道稱，“擴大會議上罷免、補選了黨中央軍事委員會的部分委員”，“處理了有關對武力機關的部分指揮成員和軍團長進行免職、調任、新任命的組織問題（人事問題）。” 此次中央軍事委員會會議比朝鮮表示將在本月底召開的黨中央委員會全體會議提前召開，暗示軍事問題將成為全體會議的核心議題。 對此，美國有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司（NBC）當地時間21日報道稱，朝鮮在與發射洲際導彈有關的平安南道平城的“3月16日工廠”擴建了遠程導彈生產相關設施。米德爾伯裏國際學研究所東亞非擴散中心所長傑弗裏·路易斯表示，最近對商業衛星照片企業“星球實驗室”的照片進行分析後發現，被稱為“3月16日工廠”的平城卡車廠，自本月以來建立了新的構造物。該構造物位於2017年11月朝鮮發射洲際導彈級“火星-15型”導彈之前金正恩委員長視察過的建築物旁邊。 美國也在密切關註朝鮮的這壹動向，防範朝鮮年底發射洲際導彈等挑釁。美國總統特朗普20日和中國國家主席習近平、21日和日本首相安倍晉三分別通電話，討論了朝鮮核問題，並就應對方案進行了磋商。 中國外交部21日也公布了美中首腦通話的事實，並表示：“習近平主席堅持政治解決（朝鮮核問題）的大方向，應保持對話和緩和（緊張）趨勢。這符合各國的共同利益。”

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