臉書泄露2.67億條個人信息......擔心被用於犯罪. December. 23, 2019 07:30. by 任寶美 bom@donga.com. 有數據顯示，臉書(Facebook)用戶的姓名、手機號碼、ID等2.67億條個人信息在網上曝光近兩周。 美聯社(AP)等外媒21日報道稱，烏克蘭網絡安全網站“Security Discovery”的研究者波夫•迪亞琴科發現了臉書用戶的個人信息泄露情況。迪亞琴科說，他通過搜索引擎於14日發現信息泄露，這些數據在網上至少公開了兩周左右(從4日到19日)。泄露的信息大部分是美國用戶的，極少數是越南用戶的信息。 迪亞琴科指出，在發現相關數據的兩天前，有人從黑客論壇下載了有關信息，因此或被用於網絡犯罪。迪亞琴科分析說，“相關數據可能是越南犯罪組織利用‘bot’(反復進行特定作業的程序)接近的。”今年9月，臉書有4億名用戶的信息外泄，此前的3月，臉書沒有將數億名用戶的密碼信息加密，而是放置在員工用的內部服務器上，從而引發很大爭議。

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