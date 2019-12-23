特朗普與習近平和安倍就朝鮮問題進行連鎖通話. December. 23, 2019 07:30. by 東京=常駐記者朴亨俊、北京=常駐記者 尹完準 lovesong@donga.com、zeitung@donga.com. 美國總統特朗普20日和中國國家主席習近平、21日同日本首相安倍晉三連續通電話，討論了朝鮮核問題和貿易談判等問題。據分析，繼美國副國務卿史蒂芬·比根15日至20日連續訪問韓中日三國，尋求朝鮮核問題的解決方法後，特朗普總統也親自出面加強國際合作。 美國白宮在介紹特朗普總統和安倍首相的電話通話時表示：“考慮到最近朝鮮的威脅性聲明，雙方壹致同意繼續保持密切的溝通和協調。”特朗普政府把朝鮮的聲明明示為“威脅”，這是罕見的。據共同社報道，應特朗普的要求，美日首腦的通話持續了約75分鐘。 關於朝鮮核問題，中國外交部強調，習近平主席表示“應保持對話和緩和（緊張）局勢的勢頭”。在美國表明以強硬方法應對朝鮮的情況下，中國用不同的聲音強調了對朝鮮的和解。不過，中國外交部在公開美中首腦的電話通話內容時，相比朝核問題，反而突出習近平在通話中強調了美國在臺灣、香港、新疆維吾爾、西藏問題上的不當言行問題。 此外，特朗普總統20日簽署了《2020財年國防授權法案》，其中包含將駐韓美軍規模維持在目前28500人水平的條款。《國防授權法案》作為國防預算的法律根據，包括了警惕向同盟過分要求分擔防衛費的條款和強化對朝鮮制裁的條款。

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