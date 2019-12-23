鬥山重工業首次進軍小型模塊核電站事業. December. 23, 2019 07:31. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 鬥山重工業將首次進軍小型模塊核電站事業。據分析，由於政府的脫核電政策，核電站部門的銷售額減少，所以開始尋找新的突破口。 22日，鬥山重工業表示，已經完成對美國核電專門企業“NuScale Power”的股份投資，結束了核反應堆模塊(通過核原料產生蒸汽的設備)及其他機器供應的合作合同。總投資額為4400萬美元(約510億韓元)。 NuScale Power是得到美國能源部(DOE)支援，正在開發小型模塊核電站的企業，最近從美國原子能管制委員會那裏在世界上首次得到了小型模塊核電站設計認證。鬥山重工業認為，通過此次事業的參與，最少可以供應13億美元以上的器材。 小型模塊核電站是為了向遠離發電站的城市或小規模地區提供電力而開發的小型核電站。NuScale Power計劃於明年9月左右結束最終認證，目標是在2026年首次投入商業運營。NuScale Power高度評價了鬥山重工業的原子能相關制作技術，從去年8月開始討論了合作事宜。 核電站業界分析認為，由於政府的脫核電政策，核電站部門的工廠開工率下降到50%左右，僅第三季度(7~9月)就出現720億韓元的當期凈虧損的鬥山重工業正在尋找新的事業出路。 鬥山重工業原子能BG長羅基勇表示：“小型模塊核電站市場不僅在美國，在中國、俄羅斯、中東等地也在推進建設，因此具有很高的發展潛力。我們期待今後向加拿大和英國等市場擴大。”

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