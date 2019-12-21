用象征傳達信息. December. 21, 2019 08:23. . 在捷克布拉格旅行時，我看著卡爾橋下掛著的鎖，非常感動。在這裏，鎖象征著永恒的愛情。看著各種各樣的鎖，我不禁想到，象征愛情的表達也是壹種文化。 語言是我們生活中使用的重要表達方法。這裏面有與心理、精神世界相關的象征性表現。象征是無法用直接表現來表現的，具有很深的直觀智慧。因此，象征可以說是人類本質的深奧表現。在研究古代文明時，最先接近的就是象征研究。在古代文明中，領導人們在統治時利用了統治，並廣泛應用於美術、宗教、神話和祭禮。例如，中國漢朝皇帝在統治中利用了顏色的象征。皇帝親自向上天祈願時，穿上了適合自然和天氣的顏色禮服。央求月球時，身穿白色，向太陽呼籲時則身穿紅色衣服。粉紅色讓人聯想到日出的顏色，想要成功的時候就穿上粉紅色的制服。 瑞士心理學家卡爾·古斯塔夫·容博士有意識地區分了日常生活的符號和象征。他是這樣解釋象征的：“雖然可能是日常生活中熟悉的東西，但除了通常的明晰含義外，還具有特別含義的話語、姓名、圖畫等。”重要的是，如果象征與我們的情緒相去甚遠，就失去了生命力。人們之所以被象征感染和吸引，是因為其與我們內在生活中的直觀自覺、情緒相共鳴的方式。 雷電、洪水、風暴對古代人來說都是最大的災難。他們直觀地對自然界做出了反應。他們相信，所有的物體都同樣擁有意識，並通過象征可以和那個意識說話。比如，“雨舞”就是用腳跺地，模仿出下雨的聲音。也就通過“雨舞”來抗旱。泰國在舉行祈雨祭時使用大象。大象踐踏人形木偶時，要舉行燃放鞭炮、敲打喧囂的打擊樂器的儀式。打擊樂器或爆竹等噪音是等待雷電和雷陣雨的象征。在德國用青蛙舉行祈雨祭。在季節性幹旱的紀念活動日，將青蛙排成壹列，掛在模擬絞首架上。對雨最敏感的動物青蛙被用作了雨的象征物。在冬天旨在讓生命在春天肯定回來而舉辦的“豐收節”上，就有“犧牲”（祭品）的概念。阿茲特克人相信，如果不獻出人類的血液和心臟，太陽將不再發光，宇宙將不復存在。 將來，象征會以越來越多樣的面貌得到強有力的發展。想成為有力量的人嗎？找壹個容易傳達信息的形象和象征，把妳聯系起來。那麽妳就會獲得巨大的力量。

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