寡廉鮮恥的“4+1”飯碗之爭……不顧國民的拼湊選舉法. December. 21, 2019 08:23. . 將自由韓國黨排除在外的“4+1”協商機制主導的《選舉法》協商事實上已經破裂。雖然他們壹致決定，在50個比例代表席位中，只有30個席位適用50%的聯動率，但由於執政黨反對“惜敗率制”，所以協商告吹。執政黨看到《選舉法》難以達成協議，提議先處理《高層公務員犯罪調查處法》（簡稱公調處法）等，但群小野黨卻反駁稱“不要搞笑了”。如果沒有戲劇性的突破口，年內處理《選舉法》也變得遙遙無期。在沒有任何法律依據的“4+1”協商機制中，為了哪怕多爭取壹個席位，雙方展開了令人臉紅的“泥田鬥狗”式戰鬥。 惜敗率制是指從比例代表中救濟在地區落選的候選人的制度。也有緩和嶺南、湖南地區結構的名分。但是也有指責稱，其宗旨褪色，這是為了在群小野黨要人在選區選舉中落選時，以比例代表的身份進入國會的政治伎倆。正義黨代表沈相奵過去曾猛烈抨擊惜敗率制是“為政界巨頭的保險”，但這次卻改口了。 今年4月，執政黨在“4+1”協商機制中曾同意實行惜敗率制，但基於政治得失的計算，現在也改口了。據悉，在以1%至2%的微小差距展開激烈競爭的首都地區，如果正義黨候選人瞄準惜敗率制跑完全程，泛執政圈的選票就會分散，這種分析產生了影響。這就是主要是首爾等首都圈執政黨議員強烈反對惜敗率制的原因。隨著選舉的臨近，大義名分逐漸消失，只可惜眼前的每壹票都寶貴。 “4+1”協商機制壹直被批判為是急於處理《公調處法》的執政黨和《選舉法》協商關系到生死存亡的群小野黨的政治幕後交易。結果，其內部也是利害關系交錯，《選舉法》成為變了味的“選區+政黨比例代表+聯動型比例代表”三套方案拼湊在壹起的百衲衣。自由韓國黨宣稱，如果按照該法案強行處理，將另於成立只瞄準比例代表議席的“比例韓國黨”。專門用於比例代表制的衛星政黨將陸續登場。 選舉制度應該讓平凡的國民誰都能輕易理解。在制定這種亂數表式的選舉法時，群小野黨代表聲稱“國民不需要知道算式”，難道真的想舉行屬於自己的選舉嗎？如果是這個樣子，那不是改革而是改惡。

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