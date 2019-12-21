“交出第四的位置”，托特納姆熱刺23日將與切爾西展開“肉搏戰”. December. 21, 2019 08:24. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在過度疲勞的爭議中好不容易休息的孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊•照片)正在等待參加大型比賽。23日，熱刺隊將在主場英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2019~2020英格蘭足球超級聯賽(EPL)第18輪比賽中迎戰勁敵切爾西隊。 主場都設在倫敦的兩隊的德比對決，同時也是下賽季歐足聯歐冠聯賽(UCL)出戰“馬其諾防線”的聯賽第四名之爭。如果排名第5位的托特納姆熱刺隊(7勝5平5負，積26分)獲勝，雖然與目前排名第4位的切爾西隊(9勝2平6負,積29分)積分相同，但在凈勝球領先，因此排名會壓過對方一頭，占據第四名。對於一度跌至積分榜第14名的熱刺隊來說，這是他們再次進入“前四”的機會。切爾西還是熱刺主帥何塞•穆裏尼奧的前東家。 另外，托特納姆熱刺隊將從切爾西戰開始進入惡名昭著的“節禮日”日程。聖誕節假期前後英超比賽十分集中，體力消耗極大。26日迎戰布萊頓，29日對陣諾維奇，以及明年1月2日與南安普敦之戰，都在等著球隊。 穆裏尼奧主教練上任後，孫興慜連續7場比賽都首發出場，預計在與切爾西的比賽中他也會首發出場。穆裏尼奧在最近與拜仁慕尼黑隊的歐冠聯賽小組賽B組最後一輪比賽中，為了保存體力讓其他主力球員休息，但仍派孫興慜上場。另外，他還讓孫興慜多參與進攻和防守。自15日與狼隊的比賽之後，孫興慜就再也沒有參加過任何比賽，現在他應該特別註意自己的體力管理。

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