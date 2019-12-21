閃耀吧，亮晶晶的服裝. December. 21, 2019 08:24. . 每到年末，聖誕頌歌的旋律、包裝精美的禮包，都讓人心情舒暢。讓這種氣氛更加逼真的是閃閃發亮的光。16世紀文藝復興時期的意大利那不勒斯王國為了紀念基督教聖人，舉行了名為“光雕(luminarie)”的用閃爍的照明制作造型物或裝飾建築物的慶典。宗教活動現在不僅在世界各國的百貨店、酒店、演出場，甚至在家庭中鋪展，成為了耀眼的光之慶典。聖誕樹頂端裝飾的星星裝飾與嬰兒耶穌的誕生有著深遠的關系。 不僅是基督教，幾乎所有的宗教都贊頌耀眼的光芒，並視其為聖經。被稱為光背，閃耀的光芒在各宗教的神或神話人物的身後發光。想要成為神的人為了表現狂熱，穿上了亮片服裝。被認為是太陽神之子的古埃及法老佩戴了用象征太陽的顏色金黃定制的首飾和服飾。以大領子模樣圍繞頸圍的項鏈Passium和服飾的褶皺形象地展現了陽光的形狀。文藝復興時期，神靈的光環終於傳到了人類的臉上。被稱為“Ruff Collar”的褶皺領圍繞在臉部周圍，其大小後來擴大到30厘米。在文藝復興時期的全盛期，英國女王伊麗莎白女王佩戴了像原封不動地搬走光背一樣的扇形衣領(Fan Collar)。用金線、花邊、珍珠等裝飾的該扇形衣領與繪畫或雕塑中的光背不同，每次移動時都閃閃發光。 到了現代，隨著科學技術的發展，不再需要黃金、珍珠等昂貴的閃亮材料。塑料或金屬亮片等閃亮登場了。重量輕的這些閃光物件讓囊中羞澀的年輕人為之瘋狂。加上過去國王或神職人員穿過的權威亮片服裝，現在以電影演員或流行明星穿的人氣閃亮服裝重生。20世紀70年代後期，迪斯科的熱潮席卷了全世界。戴安娜•羅斯、唐娜•桑默、比吉斯等人的迪斯科音樂無論走到哪裏都會播放，他們穿的閃亮服裝是代表那個時代最流行的單品。迪廳的鏡面照明是代表那個時代的最高發明。現在在特別的活動或萬聖節的時候也會尋找閃亮的衣服。雖然不是國王也不是明星，但是那天我也想受到關註。最近會有很多年末聚會或派對，試穿一下閃亮的衣服怎麽樣？如果對亮片服裝感到負擔的話，閃亮材質的披肩或小尺寸的亮片、皮鞋也不錯。一旦錯過一年中閃亮最合適的這個時候，說不定要等到明年。建議用一件閃亮的服裝，讓您的臉龐、心靈都閃閃發光。

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