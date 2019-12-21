青瓦臺：“（韓日）首腦之間見面肯定會有進展”……預計將成為兩國關系改善的分水嶺. December. 21, 2019 08:25. by 文炳基記者、東京=常駐記者 朴亨俊 weapon@donga.com、lovesong@donga.com. 據悉，韓國和日本就解除半導體3種核心材料的出口限制找到了契合點，因此有預測稱，將於24日舉行的韓日首腦會談將成為因日本經濟報復而惡化的韓日關系的重大分水嶺。如果文在寅總統和日本首相安倍晉三就撤銷半導體出口限制達成協議，因《韓日軍事情報保護協定》有條件延長而進入停戰狀態的韓日關系有望得到改善。但也有人指出，由於韓日之間在撤回“白色清單”問題上存在差距，所以情況不容樂觀。 ○ 韓國：從半導體限制開始逐步解除……日本：“延長軍情協定有效期” 青瓦臺20日宣布，文在寅總統將分別於23日與中國國家主席習近平、24日與日本首相安倍晉三舉行首腦會談。以韓中日領導人會議為契機舉行的此次韓日首腦會談是今年文在寅總統的最後壹次首腦會談。 預計文在寅總統訪華日程的高潮是時隔15個月的韓日首腦會談。青瓦臺高層人士表示：“首腦之間見面，就會產生動力，所以必然會有進展”，“現在（兩國間）就3種半導體和白色清單舉行了課長、局長級會議，好像有壹點進展。” 實際上，韓日兩國在文在寅總統與安倍首腦的會晤之前，全力啟動外交、貿易當局之間的渠道，正在進行最後階段的秘密接觸。韓日正在試圖就限制出口問題階段性地達成協議。這是因為，日本如果要撤回把韓國排除在“白色清單”之外的措施，需要經過內閣會議（國務會議）的討論決定，這需要超過壹個月的時間，而日本經濟產業省采取的半導體出口限制則可以根據兩國的協議立即解除。壹名外交消息人士表示：“兩國正在推進共同發布方案，在此次首腦會談上首先取消半導體出口限制，而恢復‘白色清單’將由兩國今後後續推進。” 是否能就取消半導體出口限制達成協議，將在22日在北京舉行的韓日通商部長會談中初見分曉。日本政府的立場是，韓國改善出口管理壹旦得到確認，就可以撤銷出口限制。 但據悉，日方對關於恢復“白色清單”路線圖的協議表示為難。日本經濟產業相梶山弘誌17日表示：“如果兩國反復進行對話，可以重新討論（加強出口限制），但現在不是時候。” 相反，據悉，在此次會談之前，日本要求韓國延長《韓日軍事情報保護協定》的有效期，並修改協定終結的方式。目前，韓日軍情協定以壹年為單位更新，如果希望終止的國家在結束前90天通知對方即可終止。但韓國政府的立場是，只有日本政府將韓國重新納入“白色清單”，才能對延長軍情協定的期限做出最終結論。 ○ 中韓會談中可能磋商韓朝鐵路、公路連接問題 在韓中首腦會談中，預計重啟朝美間無核化談判的解決方案和明年習主席訪韓將成為核心議題。特別是美國副國務卿兼對朝政策特別代表史蒂芬·比根在韓中日三國的連續訪問中沒有取得什麽成果“空手而回”、年內重啟朝美工作磋商前景不明的情況下，預計將討論防止朝鮮重大挑釁的方案。分析認為，不久前中國與俄羅斯壹起在聯合國安理會上推進緩和對朝制裁，因此文在寅總統和習近平主席將就南北鐵路和公路連接問題交換意見。 習近平主席關於薩德（末段高位區域防禦系統）的發言力度也備受關註。習近平主席在去年11月的韓中首腦會談上稱薩德問題為“敏感問題”，在以今年6月的二十國集團（G20）峰會為契機舉行的韓中元首會談中就降低了調門，稱之為“韓中間相關問題”。

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