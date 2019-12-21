韓電陷入“虧損勞疾”，新安海上風力發電項目8年投資11萬億引發爭議. December. 21, 2019 08:26. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韓國電力公社將從2020年開始投資約11萬億韓元，在全南新安郡建設國內最大規模的海上風力發電園區。建設全南型就業項目海上風力發電園區的目的是提高再生能源比重，增加工作崗位，但由於接連出現赤字，需要上調電費的韓電投資巨額資金是否合適，預計將引發一場爭論。 20日，產業通商資源部和韓電、全羅南道在首爾樂天酒店舉行了新安地區大規模海上風力發電項目開發簽約儀式，並表示，在新安郡荏子島20~30公裏的海上，到2029年為止分3個階段，建設總規模為8.2GW(千兆瓦)的海上風力發電園區。總事業費是48.5萬億韓元。 韓電將參與其中第一階段3GW規模的項目，負責海上風力發電園區和輸變電設備的建設。第一階段事業費共20萬億韓元中，韓國電力將負責11萬億韓元。全南道和韓電計劃今年與有事業意向的民間企業一起組成財團，明年經過現場檢查後於2023年動工。 新安海上風力發電園區是全南道知事金英祿(音)的重點事業。全南8月公開了以建設由勞•社•民•地方自治團體共同參與的大規模海上風力發電園區為內容的“全南型就業模式”，並表示要創造約11萬個工作崗位。此前的7月，文在寅總統出席了作為區域經濟旅遊的一環，包括新安風力發電園區在內的全南“藍色經濟”藍圖宣布儀式。 但由於對項目費用感到負擔的民營企業家不願參與新安海上風力發電園區項目，項目進展緩慢。對此，韓電作為救援投手登場。韓電投資輸變電設施等基本基礎設施，利用這些設施的民間企業家們將部分事業費用填補給韓電。 政府相關人士表示：“如果韓國電力公社打開事業之門，民間企業初期事業負擔金將大幅減少，因此認為事業將會快速進行。” 但是部分人預測說，最近正經歷經營惡化的韓電如果為全南的重點事業投資11萬億韓元，費用負擔將會加速。韓國電力今年上半年(1~6月)的營業損失超過9000億韓元，創下了7年來的最大赤字。雖然第三季度(7~9月)扭虧為盈，但營業利潤幅度創下2011年以來的最低值，在改善收益性方面吃盡了苦頭。 對此，韓電相關人士表示：“預計全部事業費的80%將通過項目融資來籌集，剩下的20%將由合作特殊目的法人(SPC)負擔。SPC內韓電預計占股30%左右，實際投資負擔金在7000億韓元左右。” 產業部相關人士表示：“韓國電力公社在研究事業性後，預測到會有收益，因此決定進行投資。”

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