“特朗普彈劾案送交參議院”，民主黨磨嘰，共和黨催促. December. 21, 2019 08:26. by 崔智善記者、金藝允記者 aurinko@donga.com,yeah@donga.com. 美國眾議院剛剛通過針對美國總統特朗普的彈劾案，民主黨和共和黨就大舉進入了“彈劾第二回合”。共和黨為了摘掉彈劾總統的帽子，民主黨為了在參議院獲得有利的審理程序，兩黨因此而對立。明年大選在即，雙方展開了激烈的心理戰。 《華盛頓郵報》當地時間20日報道說：“眾議院議長南希·佩洛西推遲向參議院移交彈劾案後，議會完全癱瘓了。”參議院共和黨代表米奇·麥康內爾前壹天強烈批評稱，“民主黨渡過了盧比孔河”。親特朗普派參議院司法委員會主席林賽·格雷厄姆指出：“這是民主黨勒索（extortion）憲法的行為。” 佩洛西回應說，麥康內爾沒有保證公正的彈劾審理程序，他是“不良的參議院領導人”。她諷刺說：“雖然我們的開國先人們在制定憲法時推測可能會出現不良總統，但不知道他們是否認為有可能同時出現不良總統和不良參議院領導人。”她還表示：“如果參議院不提出公正的彈劾審判程序，就不會移送彈劾案。”眾議院從即日起進入冬季休會期，明年1月7日恢復工作。因此，共和黨計劃年內在參議院開始彈劾案審判的計劃化為泡影。 有分析認為，民主黨主張公正的參議院審理程序的原因之壹是證人。美國網絡媒體“VOX”報道說，民主黨希望白宮辦公廳主任米克·馬爾韋尼、前總統安全事務助理約翰·博爾頓、副總統邁克·彭斯等烏克蘭醜聞關鍵證人在參議院作證。民主黨認為，如果這些人作證，即使參議院彈劾案被否決，也能在大選之前給特朗普總統“壹記重拳”。 但是民主黨的運身範圍很窄。據《華爾街日報》報道，在開始彈劾調查時，民主黨曾表示，應該阻止特朗普總統在下次大選時再次介入，如果推遲向參議院移交彈劾案，其名分就會被削弱。 還要提防逆風。彈劾案通過後的18日和19日，路透社進行的輿論調查結果顯示，回答贊成彈劾特朗普的占42%，回答反對的占46%，反對者蓋過了支持者。前總統比爾·克林頓彈劾案在眾議院通過時，反而是主導彈劾的共和黨遭受逆風，在選舉中敗北。事實上，19日美國紐約股市三大股指均創下歷史新高。分析人士認為，雖然眾議院通過了總統彈劾案，但金融市場並未出現動蕩。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道說：“華爾街對彈劾相關新聞不以為然。”

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