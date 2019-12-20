特朗普彈劾漩渦……朝核、同盟的不確定性進壹步增大. December. 20, 2019 07:36. . 美國眾議院18日表決通過了特朗普總統彈劾案。特朗普很不體面地成為美國歷史上第三位遭到眾議院彈劾的總統。參議院將於明年1月開始審理彈劾案。參議院中，執政黨共和黨占過半，而彈劾需要三分之二的贊成票，因此通過的可能性非常低，但預計短期內美國國內的政治矛盾和混亂還將持續下去。 由於特朗普總統被彈劾，美國的政局發生了巨大動蕩。進而，彈劾漩渦將超越美國國內政治，對全世界產生不小的影響。這次彈劾也是始於迫使烏克蘭調查政敵腐敗行為的國際醜聞。特朗普壹向以不區分國內政治和對外政策的獨特算法進行不可預測的政治，彈劾變數勢必將進壹步提高他今後行動的不可預測性。 彈劾特朗普將對本來就因朝鮮年底的挑釁威脅而變得不穩定性加劇的韓半島產生不小的影響。隨著特朗普總統議事決定的不可預測性增強，韓半島局勢變化的幅度將比以往任何時候都要大，我們必須對此做好準備。眼下，特朗普總統是想要取得外交成果，還是想通過對外攻勢來團結支持層，朝美關系將發展成難以估量的“翹翹板”局面。2·28河內朝美首腦會談之所以破裂，特朗普總統親信的俄羅斯醜聞聽證會產生了不小的影響。因此，年底年初的韓半島局勢也很有可能在最壞的危機和戲劇性的妥協之間搖擺不定。 彈劾風波還將波及同盟懸案堆積如山的韓美關系。駐韓美軍防衛費分攤額磋商是對以金額為指標、追求可視性成果的特朗普總統的胃口的考驗。特朗普也可能突然打出撤走美軍等極端手段。韓國政府要特別警惕，展開先發制人外交，以免讓朝核危機、交易甚至是韓美同盟淪落為“賭註”。

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