凱莉姐姐和聖誕頌歌的回憶. December. 20, 2019 07:36. by 任熙允記者 imi@donga.com. “怎麽搞的,今年還真是沒有什麽年底的氣氛。” 不久前,送年會結束後的路上,A說道。現在,這已經成為每年有人說的話。 “今年真的沒有什麽年底的氣氛。” 漆黑夜晚的帆布之上,A噴出的白皙氣息,成了童話書裏的註釋氣球。很快,回憶開始壹壹掛在那。當然,這是我腦海中的想象。 在想象和回憶中,年底的街道上總是飄蕩著聖誕頌歌。賣盜版卡式磁帶的路邊攤,賣小巧玲瓏聖誕卡的文具店,大交叉路口的大型商場門口,都擺著喇叭。“寂靜的夜,神聖的夜”“鈴兒響叮當”“真開心,救世主來了”……有時候也不壹定是如此經典的聖誕頌歌。無論是“Mister two”的《白色的冬天》,還是姜秀智的《獨自的冬天》等歌曲,也都以白雪皚皚的街道為背景……就是聽不見。響起。飄散。或者是歌聲飄蕩。這似乎是正確的表達,恰當的描述。至少對於聖誕頌歌來說…… 1、最早,在韓國,聖誕頌歌的黃金時期是20世紀80年代。苦惱著“在白雪之間乘著雪橇,奔跑還是不跑”的永久聖誕頌歌,銷量超過了50萬張。當代熱門搞笑欄目,只要是年底,肯定會以聖誕頌歌展開競爭。金美花、金韓國的《斯裏郎夫婦聖誕頌歌》、《尼祿25點》中崔良洛和林美淑的聖誕頌歌,從聽覺上將聖誕和喜劇完美結合在了壹起。 2、聖誕頌歌的歷史始於4世紀的羅馬。過了古典音樂的時代,各種聖誕頌歌撲面而來。符合教會和教堂慶祝耶穌誕辰要求的歌曲,是壹年不落地需要。近代以來,由19世紀美國作曲家詹姆斯·皮爾龐特創作的《鈴兒響叮當》左右了聖誕頌歌世界“王座的遊戲”100多年。不管是在家庭、在工作崗位,還是在下雪的戰場上,聖誕頌歌都在隨風飄蕩。 3、但是,終於,它誕生了。1994年11月1日,美國歌手瑪麗亞·凱莉發表聖誕頌歌專輯《聖誕快樂(Merry Christmas)》。它打翻了聖誕頌歌的世界、聖誕頌歌的歷史。該唱片迄今在全世界賣出了1500萬張以上。這是人類歷史上最暢銷的聖誕頌歌專輯,尤其是收錄的歌曲《聖誕節我想要的只有妳(All I Want for Christmas is You)》更是“物有所值”。由歌手凱莉和作曲家沃爾特·阿帕納西耶夫共同創作的這首歌曲,打敗了數百年來唱響的聖誕頌歌,堪稱人類聖誕頌歌歷史的代名詞。 4、“最近真的沒有什麽年底氣氛”,這句話的壹半左右是“最近真的聽不到聖誕頌”的意思。20世紀90年代隨身聽迅速普及,2000年代MP3格式和網絡文件共享、音源服務登場,欣賞音樂成為極其個人的體驗。甚至可以說,外出時即使放下錢包,也能隨身帶著“豆芽(無線耳機)”。街上的音樂失去了力量。 5、難怪昨天有這樣的消息。壹家移動通信公司決定與音源服務企業聯手,在年末壹個月內向全國的小工商業者免費提供包括聖誕頌歌在內的音源流媒體服務。首爾市還決定為首爾中區明洞的小規模賣場提供藍牙音響,並運營環繞首爾主要商圈的“聖誕頌歌卡車”。 6、凱莉的《聖誕節我想要的只有妳》21日登上了Billboard單曲排行榜的冠軍寶座。令人驚訝的是,這在發布25年來尚屬首次。這個新生的聖誕頌歌,每年都在擴大影響。2003年進入電影《真愛至上(Love Actually)》,火苗又大了壹些。此後,每年12月,它都會像幽靈壹樣登上各國排行榜的前列。2017年12月,它壹舉升至Billboard單曲排行榜的第九位。去年聖誕節前夜,這首歌在音源服務“聲田(Spotify)”成為24小時內播放最多的歌曲。壹天1080萬次。 7、1994年冬天,“凱莉姐姐”本來就是最強的。1993年專輯《音樂盒(Music Box)》憑借名曲《英雄(Hero)》大獲成功。據說,凱莉本來認為聖誕頌歌唱片是過時歌手的收款用產品,起初拒絕了唱片公司方面的制作建議。代替單純的“翻版”,凱莉姐姐決定加入三首原創歌曲。其中之壹就是《聖誕節我想要的只有妳》。凱莉姐姐的時代過去了,但聖誕頌歌的時代卻沒有過去。正是實現願望的季節。

한국어