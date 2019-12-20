安裝應用軟件，利用智能手機實時獲取博物館和遺址等信息. December. 20, 2019 07:36. by 德國明登=洪錫浩記者 will@donga.com. 德國北萊茵-威斯特法倫州明登市。在千年古都，包括大教堂在內，有很多原樣保留文藝復興風格的建築物。在大教堂、廣場、餐飲店、藥店等中世紀風中心街道，遊客總是絡繹不絕。但即使是第一次來的遊客，也完全不用擔心。從智能手機上下載名為“明登”的應用軟件，可以實時獲得旅遊所需的幾乎所有信息。 2014年，明登市的中心街道鋪設了無需付費、註冊等的免費網絡。2016年，一款名為“Beacon Mile”的應用軟件在德國首次上市。Beacon是“指示位置的燈光或信號”的意思，在信息技術(IT)領域，是指近程向智能手機等數碼機器使用者發送位置信息、訊息等的通信服務。Beacon Mile以這些技術為基礎，提供博物館、遺址、商店等地區及旅遊信息。 從老城區大教堂到博物館、舊市政府大樓、威悉河畔造船廠，共安裝了75個Beacon Mile發送器。發送器向半徑70米以內的智能手機上安裝的應用軟件，以推送信息形式發送包含與設施相關的信息。在安裝發送器的所謂“Beacon Mile區間”中行走，就會發現與博物館、餐廳、公交車站等相關的信息會實時自動到達智能手機上。 從大教堂旁邊走過，相關信息到達手機上後，點擊信息，可以看到過去的照片、歷史、活動等信息。還會對大教堂的旅遊亮點、館藏藝術品和文物等進行詳細的講解。信息還告知了教堂內部參觀禮儀等遊客需要註意的事項。不僅有德語，還有英語音頻解說，外國遊客也可以輕松使用。甚至無需與解說員同行。 走在中心街道，想暫時喝點飲料休息一下的時候，也可以用一款應用軟件來解決。在應用中選擇啤酒、咖啡等菜單的話，會介紹在現有位置最快能到達的餐廳、咖啡廳。靠近餐廳時，會提供菜單、價格、營業時間等信息，有時會提供打折優惠券。從博物館附近經過，可以獲取目前進行的展會信息，在圖書館附近可以看到文化活動、書等相關信息。在公交車站，運行時間表、路線等信息將傳送到智能手機上。 明登市相關負責人表示：“如果想要提前看到訪問的地方，可以在應用軟件中提前查看360度拍攝城市面貌的視頻。參考遊客和居民的意見，在Beacon Mile中加入更多的生活信息。服務區也將進一步擴大。”

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