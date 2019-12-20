鄭恩甫：“不能承擔駐海外美軍‘準備態勢’的經費”. December. 20, 2019 07:37. by 韓基渽 record@donga.com. “就韓國對同盟的貢獻進行了說明，並要求予以正當客觀的評價。” 擔任《韓美防衛費分攤額特別協定》磋商韓國代表的防衛費分攤磋商大使鄭恩甫在19日的記者招待會上表示，韓國正在用壹種“雙軌制”處理法進行應對。可以解釋為，按照原有的框架引導防衛費分攤額特別協定磋商，並以購買美國產武器等另外的方式應對美國提高分攤額的壓力。 鄭恩甫表示：“無法接受（美國要求的）駐海外美軍與‘準備態勢’有關的經費負擔等”，“原則上，我們強烈堅持維持了28年的現行《防衛費分攤額特別協定》框架。”美國磋商代表、國務院高級助理詹姆斯·德哈特在前壹天的記者招待會上表示，希望添加現行《防衛費分攤額特別協定》中沒有的“準備態勢”項目，並由韓國分擔駐韓美軍循環部署和展開戰略資產等與防衛韓國有關的全部費用。 鄭恩甫隨後又表示：“在就《防衛費分攤額特別協定》進行磋商的同時，還討論了韓國對同盟的貢獻問題。這在很大程度上成為磋商的討論對象。”這可能是考慮到購買美國產武器等其他為同盟作貢獻的方式。鄭恩甫還表示，“（防衛費分攤額特別協定）的根據是《駐韓美軍地位協定》”，暗示了想要分攤美國所希望的高額分攤費用需要修改《駐韓美軍地位協定》的觀點。 就德哈特前壹天就要求韓國分攤總共50億美元壹事聲稱“這不是現在關註的數字”，鄭恩甫只是表示：“很難對外透露金額。”

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