明年開始仁川機場每小時航班運行次數將從65次增至70次. December. 20, 2019 07:37. by 柳原模 onemore@donga.com. 為了推動外國遊客進入韓國，從明年開始仁川國際機場的航班次數(slot，每小時可以運行的航班數)將從每小時65次增加到70次。國土交通部19日表示，包含上述內容的《航空產業競爭力強化方案》在19日召開的國政懸案檢查協調會議上確定。 根據強化方案，明年仁川國際機場的航班每小時將增加5次。如果每小時航班運行次數增加5次，每年將增加約1.6萬個航班。國土部預測，據此航空公司的年銷售額將增加1.2萬億韓元，其中國內航空公司的年銷售額將增加7700億韓元。 考慮到深夜時間段出發•抵達機場的旅客，將擴大運營深夜豪華巴士，並在明年上半年(1~6月)中推出連接航空發票網和韓國鐵道公社(korail)發票系統的服務，以改善外國人的鐵路預約不便。 通過中國地方機場(北京•上海•廣州除外)和國內機場(仁川•金浦除外)之間的通航自由化，激活國際航線(外國人訪韓)。此外，仁川機場方面正在推進開通金海至芬蘭赫爾辛基(明年7月)、大邱至新加坡路線等中長距離國際航線。

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