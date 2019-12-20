韓國教授團隊在世界上首次通過患者“Avatar大腦”查明自閉癥發病原因. December. 20, 2019 07:37. by 李眞漢, 全主榮 likeday@donga.com,aimhigh@donga.com. 在杜克-新加坡國立大學(DUKE-NUS)醫學院擔任生命工學專家的齊賢洙教授(照片)及其帶領的研究團隊在世界上首次通過培育“患者”的幹細胞制造的“Avatar大腦(迷你人工大腦)”，查明了自閉癥的發病原因。此前，雖然曾用正常人的細胞制造過大腦，但用從“患者”體內提取的細胞制造“Avatar大腦”，齊教授組是第一個。另外，查明此前從未查明的自閉癥的發病原因，並提出治療方法也是世界首例。此次研究成果刊登在了世界最高權威的科學雜誌《科學》最新一期上。 齊教授組培育了從自閉癥的一種—天使綜合癥患者的皮膚和血液中提取的人工多能性幹細胞(可以制造多種臟器的幹細胞)，制造出了小豆粒大小的Avatar大腦。齊教授組19日還表示，分析結果查明了附著在腦細胞上的特定鉀離子頻道(通過細胞表面的鉀離子的門)比正常人大幅增加的事實。對此，齊教授組在老鼠實驗中使用了減少鉀離子頻道的物質，之後確認了老鼠的天使綜合癥癥狀得到了恢復。 人類的大腦過於敏感，因此無法摘除組織，但如果利用Avatar大腦，就可以進行組織檢查和多種實驗，對治療腦疾病有很大的幫助。通過此次研究，有望為治療帕金森氏癥、阿爾茨海默病、癡呆等腦疾病的研究打開劃時代的突破口。

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