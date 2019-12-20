給競選連任“抹黑”. December. 20, 2019 07:37. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國眾議院當地時間18日通過了針對美國總統特朗普“烏克蘭醜聞”的彈劾案。特朗普由此承受了成為歷史上第三位被眾議院彈劾的美國總統的汙名。彈劾案很有可能在共和黨占多數的參議院彈劾審判中被否決，但隨著彈劾風暴的持續，即將在明年迎來大選的美國政局，將出現壹段時間的動蕩。 眾議院當天經過11個小時的討論，以過半數的贊成票通過了針對有關特朗普總統“烏克蘭醜聞”的濫用職權和妨礙議會等兩項指控的彈劾條款。有關濫用職權的彈劾條款以230票贊成、197票反對、1票棄權獲得通過，妨礙議會的彈劾條款以229票贊成、198票反對、1票棄權獲得通過。民主黨中有2人對濫用職權條款、3人對妨礙議會條款投出反對票，而共和黨197名在職議員全部表示反對，顯示了凝聚力。 民主黨籍眾議院議長南希·佩洛西在彈劾案獲得通過後召開記者會表示，“雖然對憲法來說是偉大的壹天，但對於美國來說卻是悲傷的壹天”，“我們今天所做的是守護開國先父們的藍圖和民主主義。”不過，在談到將彈劾案移交參議院的時間時，佩洛西表示，“在參議院確立公正的彈劾審判程序之前，可能不會提名民主黨彈劾審理委員”，暗示可能推遲之後的程序。分析認為，這意味著針對打算在彈劾案移交到參議院後立即否決彈劾案的共和黨，民主黨希望爭取移交時間，把它用作政治籌碼直到明年大選開始。 特朗普總統當天在密歇根州巴特克裏克進行遊說，在彈劾案通過後指責稱：“議會的激進左派被嫉妒、憎惡和憤怒所束縛，進行了非法的、黨派性的彈劾”，“這是民主黨的政治自殺。”他還大聲疾呼：“向選民表現出深深的憎惡和輕蔑的民主黨，將在明年的選舉中付出代價。”白宮也立即發表聲明表示：“今天將作為發生最可恥政治事件的日子在我國歷史上留名”，“總統確信參議院會通過公正的程序宣布完全無罪，恢復秩序。” 彈劾引起的華盛頓政界的不穩定性，將對包括對朝核談判在內的外交安保政策產生影響，因此備受關註。朝美無核化談判和韓美防衛費分攤額磋商等韓半島相關現案與特朗普總統的再選與否及大選公約相交織，韓國政府也在謹慎觀望。

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