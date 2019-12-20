在海外成長的韓國高爾夫特級新星金柱亨. December. 20, 2019 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我的世界排名一直在上升，真的很神奇。我希望有一天能登上冠軍寶座。” 在今年的亞洲巡回賽上表現出色，成為“特級希望之星”的17歲的金柱亨臉上露出了微笑。最近回國的他與Titleist(世界頂級高爾夫用具公司)簽訂了服裝、球桿、用球等贊助合同等，是引領未來韓國高爾夫運動的選手。在本賽季的亞洲巡回賽上他取得了好成績(冠軍1次，3次進入前10名，3次二級賽冠軍)，在不到一年的時間裏將去年年末第2006位的世界排名提升到了第158位。18日在水原CC見到的他表示：“因為年紀還小，所以有機會學到更多的東西。即使失誤，也最好出現在年紀輕的時候。會不斷成長。” 本賽季他第三次參加一級巡回賽松下公開賽，以17歲零149天的年齡成為亞洲巡回賽歷史上第二年輕的奪冠選手。金柱亨激動地說：“在一級巡回賽上首次奪冠後，想起自己此前打高爾夫的瞬間，我不禁流下了眼淚。” 在首爾出生的他跟隨教高爾夫的父親和經營餐廳的母親，先後輾轉於中國、澳大利亞、菲律賓、泰國等地居住。金柱亨說：“從6歲開始跟著父親去高爾夫球場打高爾夫。後來我想成為像偶像泰格•伍茲(美國)一樣的高爾夫球員，11歲時我決定成為一名職業選手。” 目前居住在泰國的他去年6月在亞洲巡回賽上上演職業比賽處子秀。亞洲巡回賽允許球員滿16周歲，韓國職業高爾夫(KPGA)巡回賽允許球員滿17周歲就可以打職業生涯。 金柱亨說：“為了盡快體驗職業比賽，我選擇了從小開始‘直觀’(親自觀看)並一直夢想著的亞洲巡回賽。”金柱亨表示，“征戰亞洲巡回賽後，自己的下一個大目標就是進軍美國職業高爾夫(PGA)巡回賽。我想明年進入世界前100名，直接進入PGA次級巡回賽資格賽(Qualifying Tournament)最終舞臺。” 金柱亨雖然與叔叔或父親輩的職業選手展開競爭，但在本賽季的亞洲巡回賽上，他的平均桿數(68.89桿)、平均小鳥球數(4.63個)都排在第二位。即便如此，他仍然在努力提升自己的高爾夫水平。“在休賽期間，我每周訓練6次，每次8個小時左右。為了保持身體狀態，還避免吃漢堡或碳酸飲料。還計劃增加開球飛行距離(平均280.05碼•亞洲巡回賽)。”金柱亨從上月末開始接受女子高爾夫世界第一高真榮的揮桿教練李時宇的指導。金柱亨的經紀公司“team ace sports”代表金相宇表示：“根據李教練的診斷，金柱亨的下肢力量只用了30%左右。如果能夠彌補這一不足，那麽飛行距離有望明顯增加。” 金柱亨的偶像是伍茲、羅裏•麥克羅伊(北愛爾蘭)、任成宰。他說：“我希望自己能擁有伍茲的終結者氣質、麥克羅伊的長打能力、以及任成宰前輩堅持不懈的競技能力。”明年2月，他將和李時宇、高真榮等一起前往美國進行轉地訓練。金柱亨說：“我想向高前輩請教克服緊張感的方法。” “最近，高真榮嚼著口香糖克服了緊張”，接著他笑著說，“如果我嘴裏有什麽東西，應該會很在意。所以我想請教其他的秘訣。” 因在亞洲巡回賽上成功冠軍，明年金柱亨將有資格出戰KPGA巡回賽韓國公開賽、每日經濟公開賽、新韓東海公開賽等。目前還沒有KPGA巡回賽參賽經驗的金柱亨表示，“想在祖國舞臺上奪冠，並借此機會讓大家知道在國外一步步成長的‘金柱亨’。”

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