韓中日領導人會議將成為文在寅外交能力的考驗場. December. 19, 2019 07:41. . 將於23日和24日在中國成都舉行的第八屆韓中日領導人會議，正值最近朝美緊張關系再次加劇，三國首腦為了東亞地區的和平與穩定，會以何種信息再次確認共同步調，成為關註的焦點。以三國首腦會談為契機計劃舉行的韓日、韓中首腦會談中，能否就為解決對立和矛盾持續不斷的兩國之間的懸案取得對話的進展，也令人好奇。因為此次會議是議題事前協調等準備過程不透明的“壹團漆黑峰會”，而且是在東亞局勢在壹年半前的第七次峰會以後急劇變化的情況下召開。針對最近朝鮮接連試射導彈，美國警告朝鮮“對話局面破裂”。對於朝鮮單方面設定的年底時限，美國國務院對朝政策特別代表史蒂芬·比根斷然拒絕，聲稱“無核化談判沒有最後期限”等，朝美之間壹再相互施壓。 韓中日在2018年5月東京第七次領導人會議上，曾通過以歡迎以促進韓半島完全無核化和構建持久和平體制為目標的板門店宣言為內容的特別聲明和共同宣言，確認了三國的共同步調。但該宣言發表後，韓半島及東亞局勢發生了不少變化。由於中國和俄羅斯壹起包庇朝鮮，形成朝中俄三國互助，正在暗地裏形成與韓美日合作體制對立的“新冷戰結構”。朝美之間的對話雖然進行了兩次首腦會談，但是未能達到完全無核化這壹世界期待，正在徘徊不前。日本壹改以往強調朝鮮核威脅是安保“最大威脅”的強硬姿態，安倍晉三首相作出了無條件對話的和解姿態。 從三國領導人會議的啟動到此前壹段時間的進展，韓國的倡議起到了重要作用。在1999年第壹屆“東盟+3”峰會上，根據金大中總統提出的建立展望小組的建議，提出了建立東亞地區間合作機制的必要性。盧武鉉總統先後參召三次“東盟+3”會議，每壹次都會提出韓中日三國首腦會談制度化和必要性，因此2008年在福岡舉行了首次韓中日首腦會談。當時，在中日關系的矛盾和對立中，中國接受了韓國的斡旋，三國領導人會議由此得以啟動。但在啟動後，時隔3年半於2015年重啟，後來又時隔2年半於2018年再次召開，經歷了諸多曲折和空白，這反映了兩國間關系的矛盾和摩擦。 此次成都三國領導人會議中，安倍首相率先宣布將與文在寅總統舉行首腦會談，表現出恢復韓日首腦對話的意願，再加上中國正在推進習近平主席明年上半年訪問韓國、日本的外交日程，因此人們期待，兩國間的對話和東亞地區秩序穩定化的網絡能恢復正常。 改善韓日、韓中的雙邊關系也是迫在眉睫的課題。在韓日之間，因為日本對強制征用受害者的判決進行經濟報復、韓國對《韓日軍事情報保護協定》的應對等歷史問題擴散到經濟、安保的矛盾，在兩國國民間的相互信賴度也前所未有地處於冰凍狀態。日本媒體“NPO”6日公布的韓日國民相互認識調查中，對對方國家的印象“不好”的回答在韓日兩國同樣高達49.9%。該媒體10月份的調查顯示，八成日本人對中國的印象是“不好”。這反映了韓日、中日之間改善關系的課題很多。 韓中日的東亞地區占世界人口的五分之壹，占世界國內生產總值（GDP）的25%，在貿易方面也占近20%，是增長動力，也是未來地帶。除領導人會議外，三國還運營著包括外交、經濟、文化、農業等21個部長級會議在內的70多個政府間協議機制，正在實施的合作項目有100多個。 目前，由於美國、英國等強國的本國優先孤立主義和朝鮮核問題的威脅，世界正在持續著絕不平靜的21世紀。在國民的眼睛和耳朵被國內政治所埋沒的時候，外面卻持續著事關國家和民族生存的安保、外交的激烈鬥爭。面對如此險峻的局勢，韓中日領導人會議應尋求三國的共同利益，共同致力於東亞的生存，韓國有必要再次發揮韓中日領導人會議的倡議。從這個意義上說，此次峰會將成為文在寅外交力量的考驗場。

한국어