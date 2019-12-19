比根閃電式訪華……美國再提對朝軍事選項. December. 19, 2019 07:40. . 結束三天兩晚訪韓日程的美國對朝政策特別代表史蒂芬·比根改變日程，決定於19日至20日對中國進行閃電式訪問。美國國務院在公布比根訪華壹事時表示：“這是為了討論維持對朝鮮的國際團結的必要性。”最近，中國與俄羅斯壹起向聯合國安理會提交了要求緩和對朝鮮制裁的決議草案，比根此行明確表明了要阻止中國脫離對朝鮮制裁動向的意圖。 在這種情況下，美國太平洋空軍司令查爾斯·布朗昨天表示：“（朝鮮如果強行挑釁，）我們在2017年做了很多事情，現在可以很快地撣掉灰塵準備（使用）”，“所有的選項都在桌面上。”他提到，兩年前朝鮮持續進行洲際彈道導彈級“火星-15型”發射等挑釁後，美國研究了對朝鮮領導層進行轟炸訓練和限制性先發制人攻擊等強有力的軍事選擇。也就是說，對於拒絕對話和談判的朝鮮，美國的警告不會僅限於單純的恐嚇。朝鮮與美國之間的“炸彈攻防戰”正在演變為討論軍事選項的危機狀況。 當然，兩年前的緊急狀況，恐怕很難照樣沿用。雖然無核化談判處於膠著狀態，但美國正試圖走對話和談判之路。朝鮮雖然也連日發射“話語炮彈”，但至今仍然克制著公開挑釁。因此，相比軍事選項，美國似乎更重視國際社會發出對朝鮮制裁的壹致聲音，向朝鮮施加壓力。 但是，中國不僅沒有對這樣的朝鮮提出嚴重警告，反而表現出偏袒朝鮮要求放松制裁的態度。人們擔心，在緊張局勢加劇的情況下，如果對朝制裁隊伍發生動搖，有可能被視為朝鮮威脅奏效的信號。朝鮮無視比根的談判要求，連續發表強硬壹邊倒的聲明，也與中國和俄羅斯充當靠山不無關系。因此，美國認為，即使是為了將朝鮮拉回無核化談判，國際社會也應發出共同的聲音，因此開始抓緊中國。 中國和俄羅斯要求緩和對朝制裁，也有動搖美國霸權的意圖。但是，兩國也不願意看到無核化談判脫離正軌、導致韓半島緊張局勢升級的情況。即使是為了阻止朝鮮挑釁引發東北亞國家核武裝的“核多米諾骨牌”現象，也要維持對朝制裁的統壹戰線。

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