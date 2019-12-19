在廢棄的建築物內開設“星夜電影院”. December. 19, 2019 07:41. by 全州=朴英民 /釜山=曹勇輝記者 minpress@donga.com,silent@donga.com. “能融洽地和鄰居們一起唱歌，真是太好了。” 聚集在釜山東萊區忠烈大路(樂民洞)“1979年朴(pò)樹屋”的居民們說“謝謝”並說了上述這一番話。朴木屋位於單人家庭和老齡人口較多的住宅區，成為和諧溝通的空間。 去年8月，東萊區購入了閑置多年的空樓。該項目耗資2.8億多韓元，一樓為公用廚房和書吧，二樓為美術、木工藝、園藝等創作空間，樓頂為電影放映和長椅等表演展示空間。 在屋頂上，每個季度運營1次以上星夜電影院。在公用廚房，以食物為中心隨時舉行共同體聚會。二樓運營著13個居民參與項目。如果想要通觀，還可以通過居民自治協議租賃場所。朴木屋緊鄰市區鐵路和公交站臺，而且展覽空間常年開放，自今年5月開館至今，已接待遊客5000多人次。 1970、80年代曾是全北全州市產業中心地的八福洞。這裏是如實反映產業和時代變化的地方。一個個關門的工廠隨著歲月的流逝，灰塵不斷堆積，居民的居住環境也日益惡劣。但是，雖然不是鼎盛時期，但八福洞仍然有很多產業人力在工作，居民生活。全州市在2015年進行了新的試驗。決定建設與產業園區不相稱的綜合文化空間。 全州市購買了停業23年的盒式磁帶工廠。以居民、藝術家、企業家等為中心，制定了改變廢工廠的方案。給廢棄工廠註入生命的工作已經進行了兩年多。 2018年，廢工廠為藝術家準備了創作空間、展示設施、咖啡屋和書屋，以“八福藝術工廠”的名字重生。消除無聊枯燥感的藝術工廠為居民提供了新的工作崗位和居住環境，同時也成為了將韓屋村為主的全州觀光地形拓展到產業園區的契機。 全羅北道茂朱郡是天然自然環境保存完好的清凈地區。水清空氣澄凈。但居民便利設施不足。到21世紀初，城市裏常見的澡堂也只有邑內(鎮裏)才有。 茂朱郡內5個面的居民要想洗澡，必須乘車20~30分鐘到鎮上。而且每周一次或一個月只有一兩次。為了提高日常生活的生活質量，茂朱郡選擇了澡堂。 在居民往來頻繁的老面辦事處(現行政福利中心)，開辦了“小澡堂”。不單獨制作男湯、女湯，而是按照星期男女分開使用。收費標準一般為2000元，滿65至70周歲的收取1500元，70周歲以上和未上學兒童、低保戶、殘疾人免費。

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