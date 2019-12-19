美國：“做好了撣除2017年對朝選項灰塵進行使用的準備”. December. 19, 2019 07:42. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 美國國務院對朝政策特別代表兼副國務卿提名人史蒂芬·比根在訪問韓國和日本之後，將於19日至20日閃電式訪問中國。由於朝鮮提及“聖誕禮物”很可能與發射洲際導彈等遠程導彈有關，比根為阻止這壹舉動展開了外交戰。 美國國務院當地時間17日發布報道資料解釋說：“比根代表將會見中國當局官員，討論維持對朝鮮的國際團結的必要性。”訪問中國本來不在比根亞洲之行的日程之中。 分析認為，美國此舉是為了在明年大選前夕，防止對朝鮮中斷核試驗和試射遠程導彈的可能性產生影響，因為美國總統特朗普壹直把此當作外交功績在宣傳。而且，這是在中國和俄羅斯向聯合國安理會提出放寬對朝制裁決議草案後僅過壹天宣布的追加日程，從這壹點來看，是為了敦促中國協助維持國際社會對朝制裁的統壹戰線。據悉，比根將在北京會見其對應者、中國外交部副部長羅照輝等，敦促中國進行說服和施壓，履行對朝制裁並阻止朝鮮挑釁。 為使朝鮮不越過試射洲際導彈和核試驗等“紅線”，美國也在不斷提高警告的調門。美國太平洋空軍司令查爾斯·布朗當天在華盛頓對記者說：“回到2017年，當時（準備了）許多東西，我們已經做好了撣掉灰塵進行使用的準備。”據美國政治專門媒體《國會山》和軍事專門媒體“military.com”報道，當被問到動用戰略轟炸機B-1或隱形戰略轟炸機B-2 Spirit來應對的可能性時，他回答說：“所有選項都在桌面，正在探討最大限度的選項。”美國白宮高級顧問凱利安·康威當天則強調：“我們不會緩和美國對朝鮮的制裁，總統在維持制裁。”

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