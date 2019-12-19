克服挫折、手術等逆境，成功穿上MLB運動服的金廣鉉. December. 19, 2019 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. 白色運動服上衣上印有紅色“33”背碼，紅色帽子。對穿著相似氛圍的SK隊服，10多年來一直活躍在KBO聯賽賽場的他來說，新隊服顯得毫不陌生。現在他只要展示在國內舞臺上一直展現的實力就可以了。 金廣鉉(31歲)與美國職業棒球大聯盟(MLB)傳統強隊聖路易斯紅雀隊攜手，終於實現了自己的夢想。《聖路易斯Post-Dispatch》18日報道稱，“聖路易斯隊與金廣鉉簽訂了2年800萬美元(約93億4000萬韓元)的合同。”同一天，《The Athletic》報道稱，“金光賢每年根據成績獲得的獎金最多可達150萬美元。”這相當於2年最高1100萬美元。這待遇與從2016年開始在聖路易斯給主場球迷留下美好回憶的吳升桓(現三星)一樣。 在當天的記者會上，金廣鉉一直面帶微笑，他發表感言說：“非常期待，也很激動。2020賽季真的是非常重要的賽季。雖然先發投手是最棒的劇本，但第一個目標是成為在球隊需要的位置上需要的選手。我會忠實於自己所扮演的角色。” 國家國聯盟(NL)中部賽區所屬的聖路易斯隊是傳統強。球隊曾19次奪得NL冠軍，11次獲得世界大賽(WS)冠軍。進入秋季舞臺後，憑借超越客觀戰鬥力的堅忍不拔的競技能力，球隊獲得了“秋日僵屍”的外號。2019賽季球隊以中部賽區第1名的成績時隔4年進入季後賽，但被WS冠軍華盛頓國民隊連下4場慘遭淘汰，顏面掃地。首發陣容清一色的右撇子投手，局限性十分明顯。金廣鉉在左手投球方面有著豐富的首發經驗，預計他將和米爾斯•麥克勒斯、傑克•普萊赫蒂、達科塔•赫德森等一起擔任首發。 與此前一直順風順水的柳賢振(32歲)不同，以“2號投手”的身份通過POSTING系統(非公開競標)從KBO聯賽直達MLB的金廣鉉的頂級聯賽挑戰記非常曲折。2014賽季結束後首次挑戰MLB的金廣鉉當時與提出200萬美元(最高額)報價的聖地亞哥教士隊進入了個人待遇協商階段，但由於雙方在年薪等方面存在分歧，最終未能實現夢想。 雪上加霜的是，2016賽季後他接受了肘部手術，並與SK隊簽訂了4年的自由簽約選手(FA)合同，“頂級聯賽”的夢想似乎離他越來越遠。因為在受傷的情況下必須東山再起，而且金廣鉉在FA合同期滿後，直到34歲才有機會挑戰美國舞臺。 左手肘部留有V字型20厘米大小的大手術疤痕的金廣鉉在康復過程中一直默默地流著汗。在自己的KBO聯賽冠軍戒指保管箱裏，連胳膊肘上的碎骨也一起放進去，每次觀看都臥薪嘗膽。2018賽季復出後，金廣鉉在當年的韓國大賽(KS)上以時速154公裏的強速球為球隊最終奪冠畫上了句號，2019賽季在沒有“管理模式”的情況下，他取得了17勝6負、平均責任失分2.51的成績，自2010賽季之後時隔9年追平個人最多勝記錄，完美復活。從賽季初期開始，為了觀察他不同尋常的表現，來自MLB的球探們大舉湧入賽場。 當然也不能缺少原所屬球隊SK隊的大局判斷。為了球隊的勝利，金廣鉉原本必須要履行完剩余合同，但是SK允許金廣鉉挑戰MLB，在30歲出頭的時候實現了夢想。 金廣鉉也沒有忘記這樣的感謝。在記者招待會的最後階段，他拿出了寫有親自準備的“THANK YOU，SK”的牌子，並表示：“如果沒有所屬球隊的允許，我不能來到這裏。真的很感謝SK。”

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