中國百度人工智能芯片將由三星制造. December. 19, 2019 07:42. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子將批量生產中國最大的網絡搜索引擎企業百度的人工智能芯片。 三星電子18日表示，將從明年初開始生產以14納米工藝為基礎的百度的人工智能芯片“昆侖”。百度是大陸市場上第壹家大型客戶，目前主要依靠臺積電（TSMC）等臺灣半導體代工生產企業。 半導體業界相關人士表示：“華為、阿裏巴巴等中國的半導體設計公司主要與臺積電等臺灣代工企業聯系緊密，三星突破這個縫隙，與百度等超大型企業簽訂了合約，具有不少的意義。” 百度的“昆侖”（818-300，818-100）是壹款可用於從雲計算到邊緣計算等多領域的人工智能芯片。兩家公司從產品開發階段開始就壹直保持著緊密合作。三星相關人士解釋說：“百度的自主架構‘XPU’和三星電子14納米工藝的‘I-Cube包裝技術’具有可以實現協同效應的高性能。” 三星電子在高性能計算（HPC）上采用了最優化的代工解決方案，與現有解決方案相比，電力和電氣信號質量提高了50%以上。三星方面解釋說，改善了向芯片傳達信號時產生的噪音，維持了壹定的電壓，電路比以前更加穩定。 百度負責人工智能半導體開發的首席架構師歐陽劍說：“昆侖是壹個以高性能和可靠性為目標的非常具有挑戰性的項目，如果沒有三星HPC采用的代工技術，將很難取得想要的結果。” 三星電子計劃通過與百度的合作，將事業營業從移動用半導體擴大到人工智能、HPC、雲計算等多種領域。三星電子DS部門代工部常務李尚賢（音譯）表示：“今後將通過環保系統提供設計支持，提供新壹代包裝技術等綜合代工解決方案。”三星的中國攻略預計也將對2030年實現全球系統半導體第壹的目標起到利好作用。 據市場調查機構“趨勢調查”透露，今年第四季度（10~12月），三星電子在代工市場中的占有率為17.8%，與排名第壹的臺積電（52.7%）差距較大。但是，三星電子第四季度的代工銷售額預計會比去年同期增加19.3%，達到34.7億美元（約40568億韓元），明年還會增加。業內人士表示：“如果三星明年正式進行7納米極紫外光刻（EUV）工藝，三星的技術力反而會稍微領先臺積電。”

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