BTS開啟的美國新年...時代廣場公演. December. 19, 2019 07:42. by 金正恩 kimje@donga.com. 防彈少年團(BTS)將登上美國約2500萬名觀眾觀看的迎新年現場表演舞臺。 防彈少年團將出演於本月31日在美國紐約時代廣場舉行的ABC電視臺新年前夜特輯節目《迪克•克拉克的跨年搖滾夜(Dick Clark's New year's Rockin' Eve)》。今年迎來第48屆的《迪克•克拉克的跨年搖滾夜》是美國當地最大規模的迎新年現場表演。 《迪克•克拉克的跨年搖滾夜》每年12月31日晚開始播出,和觀眾們一起迎接新年。紐約時代廣場、洛杉磯、新奧爾良、邁阿密等4個城市將舉行歌手們的慶祝公演。以紐約當地時間為準,將從31日晚8時開始現場直播5個半小時。國內也將從2020年1月1日上午9點55分開始通過Mnet進行實況轉播。 防彈少年團此次是第二次出演該節目。2017年在好萊塢事前錄制了舞臺。當時他們演唱了《DNA》和《MIC Drop》兩首歌曲。BTS將成為唯一兩次及以上出演該節目的韓國歌手。此次BTS的舞臺是紐約時代廣場的演出,這一點引人註目。因為每年在時代廣場舉行的紐約傳統迎新年活動“水晶球落球儀式”會和BTS舞臺相遇。水晶球落球儀式是配合新年倒計時,大型水晶球落下的亮點活動。據《迪克•克拉克的跨年搖滾夜》官方社交網站(SNS)透露,紐約時代廣場舞臺上,與BTS一起出演的明星還有嘻哈明星波茲•馬龍、鄉村歌手山姆•亨特、搖滾歌手艾拉妮斯•莫莉塞特和百老匯音樂劇《Jagged Little Pill》的演員們。

