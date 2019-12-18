對朝外交試驗結束了. December. 18, 2019 07:32. . 兩年的對朝外交實驗已經結束。由於朝鮮不斷加大言辭威脅和接連發射導彈，24個月來罕見地維持的緊張空白終於告壹段落。到2020年，幾乎沒有能持續無條件外交的動力。30年間，試圖將朝鮮拉入主權國家和國際經濟共同體的努力似乎失敗了。 迄今為止，在與朝鮮的外交關系中，出現了無可爭議的四個教訓。第壹，核武器的真正價值在於防止，而不是在於發動戰爭。核武器可以防止與用核武器武裝的敵人促發戰爭。這樣的現實有助於解釋為什麽朝鮮要開發核武器，為什麽朝鮮的和平是很難實現的目標。美國以聯合國安理會決議為基礎，要求朝鮮無核化，但金正恩政權名義上提出的任何讓步都不可能消除、縮小或中斷朝鮮的核武器開發。 金正恩沒有履行為實現無核化而努力的承諾，也沒有這樣的能力。同樣，美國總統特朗普也無法給予金正恩要求的相當程度的制裁緩解等充分的補償。於是，他們又折回了彈道導彈、懸崖戰術、吹牛等經典手段。這絕對不會給朝鮮居民展現更好的經濟和政治發展道路。更多的大規模殺傷性武器和導彈的力量終究只是“紙老虎”。這只老虎在紙上可能會咆哮，但如果實際使用，就會導致體制崩潰。 第二，首腦會談應以堅實的外交基本框架為基礎。旨在緩解朝美間冰冷氣氛的首次首腦會談是可接受的危險，但第二次首腦會談必須等到事先協調好的工作人員提出公平協商方案。 2018年初，特朗普總統支持文在寅總統的和平構想，並即興抓住同年6月在新加坡舉行的首腦會談的機會，這是壹件好事。問題不在於美國和朝鮮領導人達成了四個議題，而是沒有以此為突破口采取充分的後續措施。新加坡峰會雖然打破了表面的冰層，但未能打破沈睡在水面下的巨大利益關系冰山。在河內首腦會談上，本應該發出朝美間差距很大的信號。當時的外交並不順利。只是通過首腦會談和誇張的言辭，引發了兩位首腦想法壹致的錯覺。 第三，朝鮮的新壹代精英們與其以長期鬥爭為代價，像韓國壹樣走向現代先進經濟的道路，還不如將期望降低到與用核武裝的柬埔寨相似的水平。特朗普總統向金正恩提議的光明未來現在應該換成其他的劇本。與中國更加緊密地接觸可能會成為壹種劇本。金正恩可以在核武器或經濟發展兩者中選擇壹項。 最後，韓國和美國有必要將焦點放在維持強有力的同盟上。共和黨所屬的美國總統以結束與朝鮮的長期冷戰和結束的議題支持了韓國總統。但是，金正恩沒有絲毫修改“金氏王朝”權力的準備。文在寅總統不應該為了成為自己遺產的南北和平而動用壹切手段，而應該向著展示大韓民國的政治、經濟、軍事潛力，維持穩定這壹更有限的目標前進。特朗普政府也為了集中於與崛起的強國的競爭，想通過與朝鮮的交易來減輕安保負擔。可惜的是，這樣的理由之中，任何壹個似乎都沒有朝鮮政權是否有決心和能力采取實質性的、合理的無核化措施更為重要。

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