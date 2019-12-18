中俄提出放寬對朝制裁決議草案，美國斷然拒絕：“不是考慮的時候”. December. 18, 2019 07:32. by 朴湧, 申나리 parky@donga.com,journari@donga.com. 中國和俄羅斯突然向聯合國安理會提交了要求允許南北鐵路及公路連接事業、部分解除遣返朝鮮海外勞工等對朝制裁和重啟六方會談的決議草案。據悉，兩國在提交相關決議草案之前，還與韓國政府共享了相關內容。 據路透社等媒體當地時間16日報道，中國和俄羅斯向安理會提交的要求解除對朝制裁的決議草案被理事國傳閱。中國和俄羅斯11日曾在朝鮮無核化相關安理會會議上提出了解除或緩和對朝制裁的必要性，但提出要求解除對朝制裁的決議草案尚屬首次。 中國和俄羅斯在決議案草案中要求：“安理會應該考慮朝鮮遵守相關決議，調整對朝制裁措施”，“對朝制裁委員會應該以人道主義和民間生計為目的，對免除對朝制裁的要求采取最友好的態度。”決議草案提到解除△禁止出口銅像（第2321號對朝制裁決議）、禁止出口海產品（第2371號）、禁止出口纖維和服裝（第2375號）、遣返朝鮮海外勞工（第2375號，第2379號）等與朝鮮賺取外匯有關的制裁。兩國還主張：“應該從現有的對朝制裁中免除韓朝鐵路和公路合作項目。”分析認為，在朝美談判陷入僵局的情況下，中國和俄羅斯想在聯合國舞臺上擴大有關韓半島問題的影響力。也有分析認為，中俄可能是為了應對壹旦朝鮮發射洲際導彈等重大挑釁引起美國要求加強制裁，先發制人地提及了放寬制裁。 但美國國務院當天表示，“現在不是考慮放寬制裁的時候。美國總統特朗普正在致力於改變朝美關系、構建持久和平、實現完全無核化目標的外交”，實際上拒絕了中國和俄羅斯的提案，因此決議案幾乎不可能通過。 據韓國政府消息靈通人士透露，韓國政府通過中國、俄羅斯朝核問題首席代表、副代表等各級別官員之間的溝通，事先了解了決議草案中包含緩和涉及韓朝鐵路及公路合作的制裁。據悉，不過，韓國政府認為，如果美國、英國、法國等其他常任理事國反對，決議草案通過的可能性微乎其微，因此沒有向中國和俄羅斯表明特別立場。 有分析認為，韓國政府很難公開反對將南北合作事業納入相關決議草案的制裁緩解對象。這是因為，韓國與朝鮮在去年4月27日發表的《板門店宣言》和9月19日發表的《平壤共同宣言》中，就京義線和東海線的鐵路、公路連接及現代化事業達成了協議，並向美國和聯合國要求給與現場調查制裁豁免，如果韓國反對中俄提出的決議草案，相當於違反了韓朝協議精神。韓國外交部官員17日就“是否與中俄進行了磋商”的提問，謹慎地表示：“韓國是利害當事國”，“但不能認為已經談到了中俄決議中應該包含什麽和應該刪除什麽。”也有評價稱，韓國處在了主張應該繼續維持對朝制裁的美國和主張緩和對朝制裁的中俄之間，處於尷尬的狀況。

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