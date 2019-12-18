“白頭”星“漢拿”星......宇宙行星首次用韓文名字命名. December. 18, 2019 07:33. by 尹申英=東亞科學記者 ashilla@donga.com. 以光速朝北鬥七星方向飛去，520年之後就能見到一顆比太陽大1000倍，亮56倍的巨大朱黃色星星。在這顆星周圍，由各種氣體凝結而成的像木星一樣巨大的行星一圈一圈地轉著。這是韓國國內研究人員發現的太陽系外行星“外界行星”。 該行星和“中心星(主序星)”分別用韓語命名。這是第一顆用韓文名字命名的外界行星。韓國天文研究院17日表示，在國際天文聯盟(IAU)為紀念創立100周年在全世界範圍內進行的“外界行星命名活動”上，距離地球520光年的8UMi星和其周圍的行星8UMi b分別被命名為“白頭”和“漢拿”。 截至目前，外界行星已發現4000多顆。漢拿是其中之一，2015年天文研究院變光天體集團責任研究員李炳哲利用天文研究院普賢山天文臺的1.8米望遠鏡發現了它。漢拿是比地球重477倍的巨大氣體行星。它比太陽系最大行星木星還要重1.5倍。漢拿的中心星白頭也是比太陽重1.8倍，半徑是太陽的10倍，體積是太陽的1000倍的朱黃色巨星。白頭星位於北極星所在的小熊座上，在地面上裸眼也能模糊觀測到。 此次命名是從8月20日開始，經過兩個月的公開征集評選產生的。提議名字的首爾惠化警察署警衛蔡重錫表示，“行星的名字白頭和外界行星的名字漢拿，取自北面的白頭山和南面的漢拿山。包含了祈求南北和平統一和民族的繁榮的重大意義”，解釋了提案的意義。 國際天文聯盟是來自世界100多個國家的1.35萬名天文學家活動的世界最大的天文團體，其擁有天體的命名權。IAU在2015年和今年分兩次在外界行星上進行了以各國語言命名的活動。韓國今年首次參與。

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