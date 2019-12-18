大宇造船海洋4年來首次接到2艘LPG運輸船訂單. December. 18, 2019 07:33. by 池民九記者 warum@donga.com. 大宇造船海洋有限公司17日表示，從百慕大地區船舶公司Avance Gas那裏接到了2艘超大型液化石油氣(LPG)運輸船的訂單。大宇造船海洋接到的訂單金額為1900億韓元，這是大宇造船海洋4年來首次接到LPG運輸船訂單。 大宇造船海洋此次承攬的9.1萬平方米級LPG運輸船將在慶南巨濟市玉浦造船廠建造，預計在2022年第一季度(1~3月)之前交付給船主。預計該船舶將采用大宇造船海洋的最新燃料節約技術，並配備同時使用LPG和柴油的雙燃料發動機。 大宇造船海洋包括此次建造2艘LPG運輸船的合同在內，今年共承攬了10艘LNG運輸船、10艘超大型原油運輸船、5艘超大型集裝箱船、5艘潛水艇、1套海洋設備。全年的訂單額已達到61.1億美元(約7.1487萬億韓元)，相當於今年目標83.7億美元的73%左右。大宇造船海洋相關人士說：“到今年年末為止，我們將致力於確保訂單。”

한국어