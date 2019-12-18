特朗普：“將持續關註朝鮮，如果對方有動作我們會采取行動”. December. 18, 2019 07:33. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 16日(當地時間)，美國總統唐納德•特朗普就北韓(朝鮮)最近的動向表示：“如果朝鮮有動作，我們會采取行動(take care of it)。”這與2017年11月29日朝鮮發射洲際彈道導彈(ICBM)級“火星-15型”後的發言相同，可以解釋為再次向朝鮮發出了警告信息。 特朗普總統當天就朝鮮最近的動向表示：“如果朝鮮張羅一些事情，我會很失望。但我們會視情況而定，我們正密切關註著朝鮮。”朝鮮發射火星-15型導彈後，美國綜合研究並實施了海上封鎖和限制向北韓出口油類等對朝制裁，以及加強韓美聯合軍演等軍事應對方案。最終拒絕美國國務院對朝問題特別代表斯蒂芬•比根訪韓期間進行實務會談提議的朝鮮，如果發射洲際導彈，特朗普政府很有可能采取比兩年前更嚴厲的制裁。

한국어