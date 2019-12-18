金廣鉉正在與“秋日僵屍”聖路易斯隊進行最後協商. December. 18, 2019 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. 挑戰美國職業棒球大聯盟(MLB)的金廣鉉(31歲)正在敲聖路易斯紅雀隊的大門。 金廣鉉方面的一位有關負責人表示：“金廣鉉於16日前往美國，並於今天(17日)抵達。”美國體育專門媒體《The Athletic》的專欄作家肯•羅森索爾17日表示，金廣鉉和聖路易斯正在進行最後的協商。聖路易斯向金廣鉉提出了入隊提議，並要求進行體檢，金廣鉉為了響應邀請去了美國。如果通過體檢，將進行更具體的協商。 國家國聯盟(NL)中部賽區所屬的聖路易斯隊是傳統強。球隊曾19次奪得NL冠軍，11次獲得世界大賽(WS)冠軍。進入秋季舞臺後，憑借超越客觀戰鬥力的堅忍不拔的競技能力，球隊獲得了“秋日僵屍”的外號。2019賽季球隊以中部賽區第1名的成績時隔4年進入季後賽，但被WS冠軍華盛頓國民隊連下4場慘遭淘汰，顏面掃地。 日本職業棒球(NPB)出身的米爾斯•麥克勒斯、傑克•普萊赫蒂、達科塔•赫德森等1~3號首發陣容雖然穩固，但首發陣容之一的邁克爾•瓦卡獲得自由簽約選手(FA)資格後轉會到了紐約大都會隊，亞當•韋恩懷特有可能變為替補，因此首發陣容出現了空白。這是希望在頂級聯賽上獲得一個首發位置的金廣鉉可以作為先發投手延續職業生涯的好環境。 給聖路易斯球迷留下美好回憶的吳升桓(三星)的存在也對金廣鉉有利。經過NPB阪神隊後，吳升桓在2016賽季即將到來之際，與聖路易斯隊簽訂了2年最高1100萬美元(約129億韓元)合同，他在2016賽季中期作為球隊的終結投手活躍在球場上，取得了6勝3負、19次保局成功、14個中繼成功、平均責任失分1.92的成績。第二年他交出了1勝6負、20次保局成功、7個中繼成功、平均責任失分4.10的成績。 雖然沒有透露具體目標金額，但據MLB相關人士透露，金廣鉉方面希望得到年均600萬美元的合同。雖然與吳升桓的任職等不同，但吳升桓過去的合同規模對金廣鉉和聖路易斯雙方來說可以成為重要的參考資料。 2014賽季後通過POSTING系統(非公開競標)首次挑戰MLB的金廣鉉雖然與提出200萬美元(最高額)報價的聖地亞哥教士隊進行了單獨協商，但在年薪等方面出現了分歧，最終與SK隊續約。據悉，當時聖地亞哥提出的年薪為年均100萬美元。在年過三十的2019賽季迎來職業生涯第二個全盛期的金廣鉉這次能否實現進入頂級聯賽的夢想？

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