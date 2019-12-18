《寄生蟲》入圍奧斯卡最佳國際影片獎-最佳原創歌曲獎初選名單. December. 18, 2019 07:34. by 李?? baltika7@donga.com. 奉俊昊導演的電影《寄生蟲》入圍了將於明年2月9日(當地時間)舉行的第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮最佳國際影片獎(Best International Feature•原最佳外語片獎)和最佳原創歌曲獎的初選名單。 主辦奧斯卡頒獎典禮的美國電影藝術與科學學院(AMPAS)17日公布了最佳國際影片獎和長篇紀錄片、短片紀錄片、化妝、音樂、主題曲、短片動畫、實況演出短片等9個部門的初步候選名單。 與《寄生蟲》一起，馬蒂•迪奧普執導的《大西洋》、佩德羅•阿莫多瓦執導的《痛苦與榮耀》等共10部影片入圍最佳國際影片獎初選名單。AMPAS針對此次頒獎典禮共審查了91部作品。 寄生蟲憑借片尾曲《一杯燒酒》入圍“最佳原創歌曲”部門的初選名單。這是奉導演擔任作詞，在劇中飾演基澤家長子基宇的演員崔宇植親自演唱的歌曲。在音樂導演鄭在日操刀的這首歌曲中，奉導演親自寫了代表最近年輕人疲憊的肖像的歌詞。奉導演在韓國上映時曾表示“想提議將一直聽完片尾曲的歌詞作為鑒賞點”。在最佳原創歌曲部門中，《Speechless》(《阿拉丁》)、《進入未知世界》(《冰雪奇緣2》)、《Spirit》(《獅子王》)等共15部作品入圍。外電預測，《寄生蟲》在奧斯卡頒獎典禮上不僅有望奪得最佳國際影片獎，還很有可能獲得最佳影片獎、最佳導演獎等多個獎項，但最佳原創歌曲獎提名卻有些出人意料。 2018年奉導演的《玉子》入圍奧斯卡最佳視覺效果獎初選名單，去年李滄東導演的電影《燃燒》入圍最佳外語片獎初選名單，但兩部影片都沒能入圍最終提名名單。最佳國際影片獎最終提名名單將於明年1月13日公布。屆時最佳影片獎、最佳導演獎等主要部門的最終入圍作品也將同時對外公布。奧斯卡頒獎典禮將於明年2月9日在美國洛杉磯好萊塢的杜比劇院舉行。

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