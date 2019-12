比根敦促朝鮮:“沒有最後期限,談判吧”. December. 17, 2019 07:36. by 申娜莉記者、文炳基記者 journari@donga.com,weappon@donga.com. 美國副國務卿提名人兼朝鮮問題特別代表史蒂芬·比根16日說:“美國沒有(無核化談判的)最後期限,我們在這裏(韓國),妳們知道如何接觸我們。”朝鮮強調“年底時限”,正在提高挑釁威脅程度,比根因此對朝鮮發出警告,並公開提議重啟對話。 比根當天在舉行朝核問題韓美代表團團長磋商後舉行的記者招待會上表示:“將直接向朝鮮的對等方表明立場。現在該是幹事情的時候了。讓我們完成無核化談判吧(let's get this done)。”他接著說:“為了達成符合我們雙方目標的、平衡的達成協議,我們壹直在建議有創意和靈活的解決辦法。”他先後兩次強調:“美國決不會放棄(The US will not give up)。” 但是,針對朝鮮要求美國“等著聖誕禮物”,威脅重啟針對美國的洲際彈道導彈挑釁,比根進行了強烈的警告。他表示:“(朝鮮)今後發動重大挑釁,對實現持久和平沒有任何幫助(most unhelpful)”,“現在還為時不晚。”比根將於17日啟程前往日本。但據悉,如果朝鮮做出回應,美國將保留部分代表團,試圖與朝鮮進行接觸。 此外,文在寅總統16日下午在青瓦臺接見了比根代表,並囑咐說:“為了韓半島和平進程的進展,請繼續努力。”

